Cosa ha detto Conte alla Camera sul caso Fiber

L’incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualCosa dirti” : “Perché non mi hai detto che eri omosessuale? Volevo essere la prima a saperlo” : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8, Vladimir Luxuria riceve l’inaspettata visita della madre. Le due, a cuore aperto, fanno chiarezza sui propri sentimenti: “Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale?” Chiede la madre, e aggiunge: “Avrei voluto essere la prima a saperlo.” Vladimir Luxuria commossa, ammette: “Temevo di ...

Bianca Guaccero a Detto Fatto si commuove per Lucia Bosè : "Sapete qual era la Cosa sconvolgente?" : Nell'ultima puntata di Detto Fatto, in onda martedì 29 ottobre su Rai2, la conduttrice Bianca Guaccero si è lasciata andare ad un momento di commozione. Tutto è iniziato quando Jonathan Kashanian, ospite di giornata, ha iniziato a parlare di Lucia Bosè che, qualche giorno fa, era stata intervistata

“Le donne? Non basta portarle a cena - ecco Cosa vogliono”. Lo ha detto Gianfranco Vissani : polemiche : Gianfranco Vissani è un famoso cuoco italiano, ma più che la sua cucina a far discutere sono state alcune frasi proferite durante un suo intervento al programma ‘La Zanzara’. L’uomo si è soffermato soprattutto sulla sfera sentimentale e sessuale, visto che molti suoi fan si chiedevano se fosse impegnato o ancora single. E lui ha risposto senza peli sulla lingua. Mai il gastronomo e scrittore 67enne si era lasciato andare a confessioni così ...

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e M5S in discesa. Vincitori e vinti - Cosa ha detto il voto|I dati|La mappa : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Striscia la Notizia inchioda Paolo Bonolis : ma davvero? Cosa ha detto a Silvia Toffanin - gelo su Canale 5 : Da Canale 5 a... Canale 5. Striscia la Notizia ci ha abituato ai colpi bassi contro i colleghi di Mediaset. Colpi bassi ma per certo ironici. E anche nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre il tg satirico di Antonio Ricci non si è smentito: nel mirino, infatti, ci è finito Paolo Bonolis. Il condu

Salisburgo-Napoli - Ancelotti si traveste da veggente : “vi dico Cosa ho detto a Insigne prima della partita” : L’allenatore del Napoli ha rivelato un curioso retroscena relativo ad un dialogo avuto con Insigne prima del match di Salisburgo Il Napoli vince a Salisburgo e difende il primato nel Gruppo E, tenendo dietro il Liverpool e avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di Champions League. AFP/LaPresse Un successo firmato Lorenzo Insigne, che ha voluto festeggiare la propria rete correndo verso Carlo Ancelotti, con cui c’era ...

Genoa - Thiago Motta si presenta : “Ecco Cosa mi ha detto il presidente. Sul 2-7-2…” : Thiago Motta si presenta. Il nuovo allenatore del Genoa, chiamato a sostituire Andreazzoli ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. Queste le sue parole. “Ho trovato poche cose differenti rispetto a quando ero qui come giocatore. Le mie sensazioni sono buone, è una grande opportunità e un onore tornare al Genoa. Sono convinto che con il lavoro possiamo uscire da questa situazione di classifica. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ...

Cosa vi avrebbero detto i 5 stelle su Pasquaretta (se fosse stato del Pd) : Roma. Se Luca Pasquaretta detto Pitbull, comunicatore factotum, fosse stato del Pd o di Forza Italia, avreste sentito parecchio chiasso dal M5s, che appena annusa un’inchiesta giudiziaria ci si avventa come, appunto, un mastino. Ma siccome Pasquaretta, indagato per estorsione, peculato e corruzione,

Detto Fatto - Bianca Guaccero piange per una sorpresa : Cosa è successo : Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime. Per la conduttrice una sorpresa inaspettata Momento molto emozionante oggi a Detto Fatto. Bianca Guaccero, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai 2, è finita in lacrime. Verso la fine della puntata, come sempre, c’è lo spazio dedicato al gossip con Jonathan Kashanian. Oggi il tema principale era riservato […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero piange per una sorpresa: cosa è ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero gela Jonathan : "Ti rendi conto di Cosa hai fatto?" - "Dai - le mutandine..." : Momenti di imbarazzo a Detto Fatto, il factual show pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Il programma ha messo in mostra delle novità nel corso degli anni, tra cui la "superclassifica dei Vip" affidata all'ex gieffino Jonathan Kashanian. Durante questo momento clou della trasmissione, è

Giorgio Panariello dopo la battuta sul seno di Anastacia : ‘Ho detto una Cosa imperdonabile’ : “Sono qua per chiedere umilmente scusa per una battutaccia che mi è scappata a Tale e Quale Show” Giorgio Panariello con un video chiede scusa per una infelice battuta detta durante la puntata di venerdì 18 ottobre durante la finale di Tale e Quale Show (vinta da Agostino Penna). “Riferendomi a Tiziana Rivale che aveva interpretato Anastacia, ho chiesto se il seno o le poppe, perché in Toscana si dice così, fossero realmente le ...

Bianca Guaccero rimprovera Jonathan Kashanian/ "Hai detto una Cosa intelligente? No!" : Bianca Guaccero, detto Fatto: Jonathan Kashanian bacchettato dalla conduttrice per una battuta 'infelice', ecco cosa è successo.