Cori razzisti a Balotelli | la Procura apre due fascicoli d’indagine per discriminazione

Cori razzisti - Balotelli : "Non ho accusato Verona ma pochi scemi" : ''Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei co****** e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo'': è quanto dice Mario Balotelli in un estratto dell'intervista a Le Iene in onda questa sera, in cui l’attaccante del Brescia torna sugli insulti razzisti di domenica. ''Dico la verità: lo stadio del Verona e i ...

La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i Cori razzisti contro Mario Balotelli : La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita di Serie A di calcio fra Hellas Verona e Brescia, giocata domenica 3 novembre. L’inchiesta per ora è a carico

Cori razzisti - Procura Verona indaga su Castellini : ipotesi di violazione legge Mancino : La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine, per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni di Luca Castellini dopo Verona-Brescia e per gli ululati contro il calciatore Mario Balotelli.Continua a leggere

Cori razzisti contro Balotelli – Il racconto dell’ex compagna Raffaella Fico : “ci siamo visti dopo la partita - ecco com’era” : Raffaella Fico e gli insulti razzisti a Mario Balotelli: le parole dell’ex fidanzata dell’attaccante del Brescia Da domenica non si fa altro che parlare dell’episodio di razzismo che ha visto coinvolto Mario Balotelli nella sfida tra Verona e Brescia: il calciatore italiano è stato inondato di ululati e versi scimmieschi. In tantissimi hanno espresso il proprio parere sulla vicenda e non è mancato il commento ...

UFFICIALE – Cori razzisti anti-Napoli all’Olimpico : arriva il verdetto del Giudice Sportivo per la Roma : Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto per i Cori razzisti durante Roma-Napoli Questo il verdetto del Giudice Sportivo: “Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori intonato più volte Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata per il ...

Il giudice sportivo ha ordinato la chiusura di un settore dello stadio Bentegodi di Verona per i Cori razzisti a Mario Balotelli : Il giudice sportivo della Serie A ha ordinato la chiusura per un turno del settore “poltrone est” dello stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come sanzione per i cori razzisti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Il giudice sportivo ha scritto

Cori razzisti contro Balotelli – Il giudice sportivo ha deciso : ecco la sanzione per la curva del Verona : L’Hellas Verona sanzionato: i tifosi scaligeri conoscono il loro destino, la decisione del giudice sportivo dopo l’episodio di razzismo di domenica scorsa E’ arrivata la decisione del giudice sportivo riguardante l’episodio di razzismo contro Mario Balotelli di domenica scorsa durante il match tra Verona e Brescia. Il comportamento antisportivo dei tifosi dell’Hellas è stato sanzionato, come comunicato ...

Verona - il centrodestra ora vuole denunciare Balotelli : “Allo stadio nessuno udiva Cori razzisti” : Diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e "tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente". Si tratta della proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere comunale veronese Andrea Bacciga della lista di centrodestra "Battiti per Verona" dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia.Continua a leggere

Cori razzisti contro Balotelli - l’Hellas Verona stanga Luca Castellini : decisione pesantissima del club : Il club veronese ha deciso di vietare l’accesso al Bentegodi di Luca Castellini fino al 30 giugno 2030, comunicandolo mediante una nota apparsa sul proprio sito E’ arrivata la durissima presa di posizione dell’Hellas Verona nei confronti di Luca Castellini, il capo ultras che ieri ha attaccato duramente Mario Balotelli, accusandolo di essere “più stupido che negro“. Il club veronese ha immediatamente preso le ...

Cori razzisti a Balotelli - il sindaco di Verona : “città diffamata - intenzionati a procedere legalemente contro il giocatore” : Il Consiglio comunale di Verona invita sindaco e comune a diffidare legalmente Balotelli per diffamazione verso la città: il primo cittadino Sboarina punta il dito contro il calciatore Una clamorosa novità arricchisce le polemiche sul caso riguardante i Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia: dal Consiglio comunale di Verona arriva una mozione affinché “il sindaco e gli uffici legali del Comune diffidino ...

Cori razzisti a Balotelli - Lapo Elkann mostra la sua solidarietà : “hai fatto tanto per l’Italia - sei un vero italiano” : Lapo Elkann mostra la sua solidarietà verso Mario Balotelli in seguito ai Cori razzisti di verona-Brescia: su Instagram l’imprenditore si è schierato in difesa del calciatore Come se non fossero già abbastanza gravi i Cori razzisti rivolti verso Mario Balotelli nel corso di verona-Brescia, a rendere ancora più complicata la situazione sono state le dichiarazioni di Luca Castellini, capo ultrà neofascista del verona che ha ammesso ...

Cori razzisti a Balotelli - il Verona collabora con la Procura : daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini : Il Verona è pronto a collaborare con la Procura in merito ai Cori razzisti rivolti a Balotelli: pronta l’identificazione dei colpevoli e il daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini Il caso Balotelli tiene ancora banco nelle cronache sportive italiane. I Cori razzisti rivolti al giocatore in Verona-Brescia hanno riportato sotto i riflettori la piaga del razzismo nel calcio italiano, con l’aggravante delle dichiarazioni del ...

Cori razzisti a Balotelli – Boateng su Instagram : “in sei anni nulla è cambiato” [VIDEO] : Kevin-Prince Boateng ha mostrato la sua solidarietà a Mario Balotelli dopo l’episodio razzista in Verona-Brescia: l’attaccante ex Milan replicò lo stesso gesto in un’amichevole di 6 anni fa Nel secondo tempo della partita fra Verona e Brescia, sentendo dei Cori razzisti nei suoi confronti, Mario Balotelli ha fermato il gioco scagliando il pallone con forza verso i tifosi veronesi. Un gesto che ha riportato alla mente ...

I Cori razzisti a Balotelli e altre ipocrisie : Mario Balotelli è stato insultato dagli Hellas Verona, apostrofato con epiteti razzisti, dileggiato con il verso delle scimmie e altre miserie che si qualificano da sole e si ripetono sistematicamente da anni. Interpellato dai giornalisti, Luca Castellini – capo della tifoseria – ha detto che secondo lui Balotelli avrà pure la cittadinanza ma non sarà mai italiano. Si è poi gettato in una chiusura sublime sulla parola “negro” buttandoci dentro ...