Cori contro Balotelli | la posizione dell’Hellas e l’attacco dell’assessore alla Sicurezza

La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i Cori razzisti contro Mario Balotelli : La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita di Serie A di calcio fra Hellas Verona e Brescia, giocata domenica 3 novembre. L’inchiesta per ora è a carico

Cori razzisti contro Balotelli – Il racconto dell’ex compagna Raffaella Fico : “ci siamo visti dopo la partita - ecco com’era” : Raffaella Fico e gli insulti razzisti a Mario Balotelli: le parole dell’ex fidanzata dell’attaccante del Brescia Da domenica non si fa altro che parlare dell’episodio di razzismo che ha visto coinvolto Mario Balotelli nella sfida tra Verona e Brescia: il calciatore italiano è stato inondato di ululati e versi scimmieschi. In tantissimi hanno espresso il proprio parere sulla vicenda e non è mancato il commento ...

Roma - 30mila euro di multa per i Cori contro i napoletani : Trentamila euro di multa alla Roma per cori di discriminazione territoriale: è questa la decisione del giudice sportivo di serie A sugli episodi avvenuti sabato scorso durante la partita tra i giallorossi e il Napoli. “Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori intonato più volte cori insultanti di matrice […] L'articolo Roma, 30mila euro di multa per i cori contro i napoletani è stato realizzato da ...

Cori razzisti contro Balotelli – Il giudice sportivo ha deciso : ecco la sanzione per la curva del Verona : L’Hellas Verona sanzionato: i tifosi scaligeri conoscono il loro destino, la decisione del giudice sportivo dopo l’episodio di razzismo di domenica scorsa E’ arrivata la decisione del giudice sportivo riguardante l’episodio di razzismo contro Mario Balotelli di domenica scorsa durante il match tra Verona e Brescia. Il comportamento antisportivo dei tifosi dell’Hellas è stato sanzionato, come comunicato ...

Cori razzisti contro Balotelli - l’Hellas Verona stanga Luca Castellini : decisione pesantissima del club : Il club veronese ha deciso di vietare l’accesso al Bentegodi di Luca Castellini fino al 30 giugno 2030, comunicandolo mediante una nota apparsa sul proprio sito E’ arrivata la durissima presa di posizione dell’Hellas Verona nei confronti di Luca Castellini, il capo ultras che ieri ha attaccato duramente Mario Balotelli, accusandolo di essere “più stupido che negro“. Il club veronese ha immediatamente preso le ...

Balotelli e Cori contro il Napoli : sì - nel calcio italiano vi è una emergenza razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

Cori razzisti a Balotelli - il sindaco di Verona : “città diffamata - intenzionati a procedere legalemente contro il giocatore” : Il Consiglio comunale di Verona invita sindaco e comune a diffidare legalmente Balotelli per diffamazione verso la città: il primo cittadino Sboarina punta il dito contro il calciatore Una clamorosa novità arricchisce le polemiche sul caso riguardante i Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia: dal Consiglio comunale di Verona arriva una mozione affinché “il sindaco e gli uffici legali del Comune diffidino ...

Cori a Balotelli - la città di Verona presenta una mozione contro l’attaccante : le reazioni : Il Consiglio comunale di Verona ha presentato una mozione affinché “il sindaco e gli uffici legali del Comune diffidino legalmente il calciatore e tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente”. Richiesta fatta da Andrea Bacciga (Battiti per Verona), dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia. Secondo la mozione, Balotelli sarebbe uscito dal campo accusando la tifoseria del ...

Cori contro Balotelli - Tommasi (Aic) : "Quei tifosi sono razzisti" : Sulla vicenda dei Cori razzisti contro Balotelli durante la partita di campionato Verona-Brescia, interviene Damiano Tommasi, presidente dell’Aic e veronese: "Inutile girarci intorno: se qualcuno fa il verso della scimmia a un giocatore perché è di colore, quello è razzismo, sento troppi sì ma. E anche se sono solo due, sono troppi". I buu contro il giocatore del Brescia durante la partita avevano provocato una dura reazione ...

Cori razzisti contro Balotelli – SuperMario risponde alle affermazioni shock del capo ultras del Verona [FOTO] : Balotelli non ci sta: il duro sfogo sui social dell’attaccante del Brescia dopo le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona Non si placano le polemiche attorno all’episodio di razzismo avvenuto ieri durante Verona-Brescia, che ha visto ricoperto di ululati e versi da scimmia Mario Balotelli. Il match è stato sospeso per qualche minuto e l’attaccante del Brescia non ha nascosto il suo disappunto. A far discutere, ...

Cori contro Balotelli - l’attaccante risponde all’ultras del Verona : “svegliatevi - ignoranti” : “Qua amici miei non c’entra più il calcio. State insinuando a situazioni sociali e storiche più grandi di voi piccoli esseri. Qua state impazzendo svegliatevi ignoranti. però quando Mario faceva e vi garantisco ancora farà gol per l’Italia vi stava bene?”. E’ il messaggio su Instagram di Mario Balotelli che risponde in modo piccato alle dichiarazioni dell’ultras del Verona che nelle ultime ore aveva scatenato il caso con delle ...

Cori contro Balotelli - è sempre più caos : le reazioni dei tifosi del Verona e del mondo del calcio [FOTO] : L’11^ giornata del campionato di Serie A non ha solo regalato spettacolo ed emozioni ma anche creato tantissime polemiche. In particolar modo l’episodio più discusso è stato quello riguardante l’attaccante Balotelli, SuperMario ha accusato i tifosi del Verona di Cori razzisti, ad un certo punto della partita ha scagliato il pallone contro i tifosi avversari, minacciando inoltre di lasciare il campo. Poi compagni e ...

Cori contro Balotelli - capo ultrà Verona : “E’ un giocatore finito e ha fatto una pagliacciata” : “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”. Sono le parole del capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, intervistato al ‘Morning Show’ dell’emittente veneta Radio Café. “L’anno prossimo Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la primadonna. Appena è ...

Brescia – La dura decisione del club dopo il ko contro il Verona : esonerato Corini : Corini esonerato: non sarà più l’allenatore del Brescia, la decisione del club dopo il ko contro il Verona Al termine di una giornata dove a farla da padrona sono state le polemiche per i cori razzisti contro Balotelli durante Verona-Brescia, arriva proprio dal club Bresciano un annuncio importantissimo. La società delclub del presidente Cellino ha comunicato infatti l’esonero di Eugenio Corini. dopo la sconfitta di oggi contro ...