“Come mi ha cambiato” Paolo Bonolis e la figlia malata | il racconto da brividi commuove

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019)è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Di recente, l’uomo che abbiamo iniziato ad amare con Bim Bum Bam, ha scritto un libro “Perché parlavo da solo”. Ora il conduttore sta girando l’Italia per presentarlo. Lunedì 4 novembre era a Napoli: l’incontro era moderato dal conduttore e giornalista Franco Di Mare. Poi è intervenuto anche Lucio Presta che è da anni l’agente di Lucio Presta. Tra il pubblico era presente la moglie di, Sonia Bruganelli e, tra i vip, la giornalista Veronica Maya. Durante l’incontroha parlato della sua vita lavorativa e della sua vita privata. Ha parlato del suo profondo legame con Luca Laurenti, delle sue esperienze televisive, della passione per il calcio e dei suoi incontri con Pier Silvio Berlusconi. L’incontro è stata anche un’occasione per affrontare un tema molto delicato per: la malattia ...

relatechspa : L' #IntelligenzaArtificiale sta cambiando radicalmente tanto la #CustomerExperience quanto il #CustomerJourney: que… - _DAGOSPIA_ : IL SESSO AI TEMPI DEI SOCIAL – COME È CAMBIATO L’APPROCCIO AL SESSO NELLA MOSTRA 'ABSTRACT SEX'...… -