Come attivare un timer di spegnimento su Amazon Music

Volete attivare le Regole di Android 10? Ecco Come fare nei Google Pixel : Ecco una breve guida per attivare le Regole di Android 10 su un Google Pixel rootato L'articolo Volete attivare le Regole di Android 10? Ecco come fare nei Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare suggerimenti Siri da Safari su iOS : iOS 13 ha rivoluzionato molti aspetti legati alla produttività su iPhone e iPad. Tantissimi riguardano principalmente Safari, ovvero il centro delle operazioni più importanti provenienti dal web. Oltre alla ben nota sezione del download manager, leggi di più...

Come disattivare suggerimenti Siri da Safari su Mac : Con l’arrivo di macOS Catalina, l’applicazione di Safari su Mac si è arricchita di un nuovo design per la pagina dei siti preferiti (e visitati più spesso) e di funzionalità, in parte, provenienti dalla controparte leggi di più...

Dieta Sirt : Come attivare i geni della «magrezza» (e dimagrire come Adele) : La Dieta Sirtdimagrire mangiandoQuali sono i cibi Sirt?FragoleCavoloMirtilliAgrumiCacao e cioccolato fondenteTofuPeperoncinoRucolaOlio extravergine di olivaPrezzemoloCipolla rossaCurcumaTé verde matchaFrutto della passioneDatteri MedjoolLevistico o sedano di monteVino rossoCapperiNociCefféCicoria rossaSucco verde SirtFase 1Primo giornoSecondo giornoTerzo giornoQuarto giornoQuinto giornoSesto giornoSettimo giornoFase 2Per quanto tempo seguire la ...

Ecco Come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e su Essential Phone : I possessori di OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Essential Phone e probabilmente anche di altri smartPhone possono utilizzare questa guida per installare e migliorare la modalità desktop nascosta di Android 10: le notizie non suono buone invece per i possessori di Google Pixel 4. L'articolo Ecco come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e su Essential Phone proviene da TuttoAndroid.

Ecco Come riattivare i popup di Google Chrome su Android 10 e visualizzare le didascalie live su otto righe : Se non riuscite a toccare i popup di autorizzazione di Google Chrome su Android 10, ad esempio quando i siti web chiedono di utilizzare la vostra posizione, è sufficiente disabilitare gli overlay da altre app. La didascalia live è una delle funzionalità più interessanti introdotte su Google Pixel 4 ed è mostrata di default su due righe, tuttavia è possibile espandere la finestra di testo. L'articolo Ecco come riattivare i popup di Google Chrome ...

Come attivare suono di ascolto su Alexa : Amazon è riuscita ad invadere le case di moltissimi italiani grazie ai propri Echo, e in particolare alla versione “Dot” più economica. Stiamo ovviamente parlando degli smart speaker costruiti intorno ad Alexa, l’assistente vocale della leggi di più...

Come disattivare IPv6 su Linux : Spesso capita di imbattersi in un modem/router o un’apparecchiatura di rete di livello consumer non compatibile al 100% con il protocollo IPv6. Se anche voi siete tra questi, allora questa guida di oggi farà al leggi di più...

Come disattivare l’audio delle notifiche di Whatsapp su Android e iOS : È possibile disattivare l’audio delle notifiche di Whatsapp senza la necessità di dover bloccare un contatto o arrivare alla disinstallazione dell’app. A volte, le notifiche dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo possono essere travolgenti, soprattutto quando si fa parte di gruppi composti da numerosi account. Dunque, quale opzione è (Continua a leggere)L'articolo Come disattivare l’audio delle notifiche di ...

Come attivare Windows Hello : accesso a Windows 10 tramite volto : Windows Hello consente di attivare l’accesso tramite volto o impronta digitale al tuo portatile, tablet o dispositivo, alla tua app e ai siti Web; puoi anche fare acquisti in-app. Grazie alla tecnologia biometrica, puoi eliminare la password per un modo più semplice e sicuro di accedere al tuo computer. Usa (Continua a leggere)L'articolo Come attivare Windows Hello: accesso a Windows 10 tramite volto è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Serie A - Juventus e Inter su DAZN1 : Come attivare il canale : come attivare il canale DAZN su Sky – Il nuovo canale satellitare DAZN1 è sbarcato da quasi un mese su Sky. Per chi non l’avesse già fatto, aderire all’offerta Sky-Dazn consente di vedere sul 209 del telecomando tre partite a giornata di Serie A, due partite di Serie B più una selezione di altri eventi […] L'articolo Serie A, Juventus e Inter su DAZN1: come attivare il canale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Huawei Mate 30 Pro Come attivare disattivare avviso di chiamata : attivare o disattivare l’avviso di chiamata su Huawei Che cosa è l’avviso di chiamata e come si attiva su Huawei Mate 30 Pro

Come attivare suono di ascolto su Google Home : Il 2019 è stato sicuramente l’anno della rinascita degli assistenti vocali. Il motivo principale va ricercato nell’evoluzione e nella commercializzazione (per la prima volta anche in Italia) degli smart speaker. Tra i più richiesti e leggi di più...

Netflix è arrivato su Sky Q : ecco Come attivare Intrattenimento Plus : Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, quando c’è stato l’annuncio ufficiale, ora l’accordo Sky-Netflix è arrivato sugli schermi: Netflix è infatti disponibile su Sky Q grazie all'offerta Intrattenimento Plus, la nuova offerta dedicata ai clienti Sky Q con Sky Famiglia che unisce Netflix all’Intrattenimento e alle serie TV di Sky ad un prezzo vantaggioso. Intrattenimento Plus è il modo migliore ...