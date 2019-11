Clima | Stati Uniti presentano documentazione per ritirarsi dall’accordo di Parigi

Gli Stati Uniti hanno avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul Clima di Parigi : Il governo degli Stati Uniti ha avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul clima di Parigi, notificando le sue intenzioni – dichiarate dal presidente Donald Trump poco dopo la sua elezione – alle Nazioni Unite. Oggi era il primo

Gli Stati Uniti usciranno dall’accordo di Parigi sul Clima : Il presidente Usa Donald Trump e, alle sue spalle, il vice Mike Pence (foto: Mark Wilson/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto durante una conferenza stampa a Pittsburgh, in Pennsylvania, di voler ritirare il paese dal trattato sul clima di Parigi, come aveva annunciato nel 2017. Trump ha detto che l’accordo è “pessimo” e nei prossimi giorni avvierà formalmente la procedura per uscire. La notizia di un ritiro ...

Extinction Rebellion - tensione a Londra durante la protesta per il Clima : 135 dimostranti arrestati : Pugno duro della polizia britannica contro i manifestanti del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion scesi in strada a Londra, come in numerose altre città del mondo, per una serie di proteste coordinate in programma da oggi fino a metà ottobre per denunciare “l’emergenza dei cambiamenti climatici”. Gli stessi investigatori hanno reso noto di aver arrestato nella sola mattinata di oggi 135 dimostranti, accusati ...

Vertice Clima - l’ultima promessa : 66 stati a emissioni zero entro il 2050. Segretario Onu : “Non solo bei discorsi - ora azioni concrete” : Il premier francese Emmanuel Macron ha lanciato accuse alla Polonia, parlando con i giornalisti in aereo, ancor prima di arrivare al climate Action Summit, il Vertice in corso a New York, a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu. Summit che il presidente degli Usa avrebbe dovuto disertare: invece Donald Trump si è presentato a sorpresa, sedendosi per pochi minuti in aula, quando stava prendendo parola il premier indiano Narenda Modi ...

PlayStation - Xbox e Stadia insieme in Playing For The Planet : un'alleanza per la sostenibilità - l'ambiente e il Clima : Al di là di alcuni negazionisti al limite del ridicolo, il cambiamento climatico è un fenomeno sotto gli occhi di tutti e comprovato da fior fiori di esperti e scienziati. La sostenibilità e l'ambiente sono tematiche che devono diventare centrali per tutte le persone e per ogni grande industria e fortunatamente anche i videogiochi si stanno muovendo in questo senso.Questo è ciò che traspare da un'alleanza che unisce diversi grandi nomi del ...

