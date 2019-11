Clima | l’ONU conferma la notifica di ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi

Shock Climatici in Africa : le agenzie alimentari dell’ONU sollecitano un maggiore sostegno alle popolazioni affamate : Le agenzie alimentari delle Nazioni Unite hanno segnalato che nei prossimi sei mesi 45 milioni di persone nei 16 paesi della Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe (SADC) saranno in stato di grave insicurezza alimentare. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) sollecitano interventi ...

500 scienziati hanno inviato una lettera all’ONU : “Non c’è un’emergenza Climatica” : “La gente soffre. La gente muore. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto quello di cui riuscite a parlare è il denaro e le favole di un’eterna crescita economia. Come osate!”, ha detto Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, alle Nazioni Unite qualche giorno fa. Eppure 500 scienziati scartano l’idea di un’emergenza climatica, alimentando il dibattito sui cambiamenti climatici. Il gruppo di ...

Clima : europarlamentari all’Onu per sostenere l’impegno dell’Ue : “Riscaldamento Climatico sara’ la parola d’ordine dei prossimi 30 anni”: lo afferma Pietro Fiocchi, europarlamentare membro della commissione ambiente, che ha partecipato al summit dell’Onu sul Clima con la delegazione del Parlamento Europeo, composta da membri delle commissioniambiente e sviluppo economico. Il suo messaggio e’ stato quello di assicurare la massima attenzione da parte europea al tema del ...

Il nuovo rapporto sul Clima dell’ONU sui gravi danni agli oceani e ai ghiacci : I mari si stanno innalzando, i ghiacci si stanno sciogliendo e interi ecosistemi sono a rischio a causa delle attività umane, dicono gli scienziati

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Clima - Conte all’ONU : in Italia “nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume il lavoro svolto in questi giorni in USA in un post pubblicato su Facebook: “Lotta ai cambiamenti Climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74ª sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sono state intense e importanti. Fra poco si rientra in Italia, concentrati ...

Trump all’Onu : non accetterò un cattivo accordo con la Cina. Non una parola sul Clima : La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»

Clima - Conte all’Onu : “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle emissioni entro il 2050” : “Grazie alla leadership del segretario generale oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente e al futuro del nostro pianeta. Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l’umanità.” Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. ...

Clima - impegno di 77 paesi a ridurre emissioni entro 2020. Greta all’Onu : “Avete rubato i miei sogni” : "Settantasette paesi, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Settanta paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020. Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati ad accelerare il loro passaggio alla green economy". Lo ha detto il seGretario generale dell'Onu Antonio Guterres in chiusura del Summit sul Clima al Palazzo di ...

Jeppe Hein e l’opera interattiva sul Clima che sbarca all’Onu : Prendere con gesti deliberati il pennello, intingerlo in un secchio di vernice blu, alzarlo sulla tela verticale inalando profondamente e quanto si esala tracciare dall'alto in basso una linea verticale. Poi un'altra e un'altra ancora. Sono le scarne istruzioni dell'artista Jeppe Hein per la sua opera Breathe With Me, respira con me

Clima - WWF : il Panda chiede un “New Deal” all’Assemblea Generale dell’ONU [VIDEO] : “Se sono qui è perché il tempo sta per scadere“. Esordisce così il Panda che, in un video di animazione ideato da Paolo Marcellini (che ne ha curato anche la regia) e doppiato da Luca Ward parla all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel video del WWF Italia il Panda dal podio sferza i delegati dei Paesi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Appena 50 anni fa la mia specie era praticamente estinta. Grazie al lavoro ...

Climate change - Greta all’Onu : «Siamo inarrestabili» : Al palazzo di Vetro, Greta è stata accolta da un’ovazione. «Milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti e che siamo inarrestabili», ha detto Greta