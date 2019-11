Clima | Greenpeace | gli Usa “inadeguati e inutili nella lotta all’emergenza”

Clima - la contro-mostra di Greenpeace per criticare gli investimenti di Generali nel campo del carbone : Greenpeace contro Generali. Alcuni esponenti dell’associazione ambientalista sono entrati all’interno di Palazzo Bonaparte, a Roma, sede della mostra “Impressionisti segreti” – sponsorizzata dal gruppo assicurativo – e hanno allestito un’esibizione alternativa: immagini di centrali a carbone e del conseguente cambiamento Climatico, reinterpretate in stile impressionista. L’organizzazione green accusa infatti ...

Emergenza Climatica - blitz di Greenpeace a Roma : “Abbandonare il carbone senza eccezioni” [FOTO] : Attiviste e attivisti di Greenpeace sono entrati in azione questa mattina a Roma, all’interno di Palazzo Bonaparte, sede della mostra “Impressionisti segreti” sponsorizzata da Generali. Durante la protesta pacifica, è stata allestita una esposizione alternativa, composta da immagini reinterpretate in stile impressionista di centrali a carbone e di conseguenze dei cambiamenti climatici. “Questo per denunciare quanto il maggior gruppo ...

Emergenza Climatica - attivisti di Greenpeace occupano due piattaforme petrolifere : “Basta inquinare gli oceani” : Due piattaforme occupate, in segno di protesta, contro l’inquinamento. Alcuni attivisti di Greenpeace hanno “scalato” due strutture petrolifere della compagnia Sheel, che avrebbe pianificato di smantellare le vecchie piattaforme nel Mare del Nord, stando a quanto sostengono da Greenpeace, rimuovendo solo la porzione aerea e lasciando sul posto le basi delle stesse, contenenti acque e sedimenti contaminati da 11mila tonnellate ...

Emergenza Climatica : blitz di Greenpeace su due piattaforme Shell [FOTO] : Alcuni attivisti di Greenpeace stanno occupando due piattaforme di Shell, nel campo petrolifero di Brent nel Mare del Nord, per protestare “contro i piani della compagnia di smantellare alcune vecchie piattaforme petrolifere rimuovendo solo la porzione aerea e lasciando sul posto le basi delle stesse, contenenti acque e sedimenti contaminati da 11mila tonnellate di petrolio“: lo spiega l’organizzazione in una nota. I climbers, ...

Dl Clima - Greenpeace : “Inciderà davvero molto poco sull’emergenza in corso” : “Quello varato oggi dal Consiglio dei Ministri sostanzialmente non è un decreto sul Clima, dato che inciderà davvero molto poco sulla lotta all’emergenza Climatica in corso, per cui occorrerebbero provvedimenti ben più radicali. A partire da una seria svolta pro-rinnovabili e da una drastica rimodulazione dei sussidi ai combustibili fossili, la cui entità sarà chiara solo quando saranno noti i termini della legge di bilancio”. ...

Clima - Greenpeace : il rapporto IPCC “conferma gravi impatti anche sugli oceani” : Il rapporto speciale dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) su oceani e aree coperte dai ghiacci, presentato oggi nel Principato di Monaco, mette nero su bianco la crisi dei nostri oceani, gravemente colpiti dai cambiamenti Climatici. «La scienza ci offre un quadro al contempo agghiacciante e convincente. Gli impatti che le emissioni di carbonio prodotte dall’uomo hanno sui nostri oceani si stanno sviluppando su larga ...

Greenpeace in azione davanti al Ministero delle Politiche Agricole : “Siamo in emergenza Climatica” : Dalle 8 di questa mattina attivisti di Greenpeace sono in azione a Roma, di fronte al Ministero delle Politiche Agricole, dove hanno posizionato un gigantesco maiale che emette fumo dal naso per simboleggiare il contributo degli allevamenti intensivi alla formazione di gas serra, e rilascia un getto di acqua scura: i liquami, che inquinano suolo, acqua e aria. Mentre è in corso a Helsinki il Consiglio informale dei Ministri Ue dell’Agricoltura ...

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Clima - classifica Greenpeace : “A Volkswagen primato negativo per quantità di emissioni” : Alla vigilia del Salone dell’Automobile di Francoforte, Greenpeace lancia oggi una classifica delle 12 principali compagnie automobilistiche del mondo in relazione al loro impatto sul Clima. Secondo quanto contenuto nel report “Scontro con il Clima: come l’industria automobilistica guida la crisi Climatica”, Volkswagen “è l’azienda che produce la maggior quantità di emissioni, seguita da Renault Nissan, Toyota, General Motors e ...

