Clima | 11mila scienziati da tutto il mondo firmano una dichiarazione di emergenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) La scienza non ha dubbi: la Terra è in piena “tica” e “indicibili sofferenze umane” saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamentitici. A sostenerlo sono piùricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 250 italiani, che hanno firmato laditica pubblicata sulla rivista BioScience. “È un obbligo morale per noilanciare un chiaro allarme all’umanità in presenza di una minaccia catastrofica“, scrivono gli esperti che puntano il dito contro “segnali dell’attività umana”, come la riduzione globale della copertura degli alberi, della crescita delle popolazioni animali o lo scioglimento dei ghiacci. Basata sull’analisi di 40 anni di dati scientifici, lavede fra i primi ...

