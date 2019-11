Claudia Galanti | Ho detto no all' autopsia quando mia figlia Indila è morta Ho

Claudia Galanti è tornata single... Taylor Mega trema? : Dopo essere stata lasciata dal compagno Luca Baronchelli, la bella modella e showgirl paraguayana, secondo Alberto Dandolo per Dagospia, avrebbe intrecciato una profonda amicizia col fidanzato di Taylor Mega , il multimiliardario iraniano Hormoz Vasfi, mentre si fa al contempo corteggiare da tre ricchi uomini d'affari.\\ Secondo Alberto Dandolo, in un'esclusiva per Dagospia, la splendida Claudia Galanti , ex fidanzata di Stefano ...

Claudia Galanti per il compleanno riceve un leone : Claudia Galanti chissà se si aspettava di ricevere fra i regali non il solito “scontato” animale domestico, ma un ruggente leone. Il 6 giungo la showgirl, ha festeggiato i suoi trentotto anni e sembra che un imprenditore milanese, evidentemente per volerla stupire, le abbia regalato un leone. L’animaletto naturalmente non è a casa di Claudia, ma in uno zoo parigino. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Claudia Galanti ha ricevuto ...