Ciclismo | Vinokourov e Kolobnev assolti | nessun accordo alla Liegi del 2010

Ciclismo : assolti Vinokourov e Kolobnev per la presunta combine della Liegi 2010 : A nove anni di distanza, Alexandre Vinokourov e Alexander Kolobnev sono stati assolti davanti al Tribunale di Liegi per il processo relativo alla presunta combine messa in atto dai due corridori durante la Liegi-Bastogne-Liegi del 2010. I due ciclisti erano stati accusati di essersi accordati nella fase finale della corsa con Vinokourov che avrebbe offerto la bellezza di 150 mila euro a Kolobnev per cedergli il successo nella Classica Monumento ...

