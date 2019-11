Chorus | il titolo sviluppato dagli ex di Obsidian e BioWare ha raggiunto l' obiettivo di

Fonte : eurogamer

(Di martedì 5 novembre 2019) A soli cinque giorni dalla fine,: An Adventure Musical è riuscito a superare il suodi raccolta fondi. Il nuovoda Summefall Studios che può vantare la presenza di exri di, quali Liam Esler e David Gaider.Il gioco è approdato sulla piattaforma di crowdfunding Fig il mese scorso e finora è riuscito a raccogliere 603.404 dollari, a fronte di undi 600.000 dollari, con 4.645 sostenitori all'attivo. Ulteriore denaro proveniente dal finanziamento verrà usato per completare gli obiettivi successivi. Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un tweet per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel loro progetto tanto da finanziarlo."Da parte di tutti i componenti dello studio va il nostro grazie dal profondo del cuore. Siamo davvero eccitati di poter crearee grazie a voi ora abbiamo questa ...

Eurogamer_it : La raccolta fondi di #Chorus , titolo degli ex sviluppatori di #Obsidian e #BioWare è andata a buon fine. -