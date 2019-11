Champions: Inter ko, il Napoli pareggia

Quarta giornata diamara per l'che fa harakiri nella ripresa a Dortmund. Ilin casa con il Salisburgo, battuto in Austria. Borussia Dortmund-3-2micidiale in contropiede: sblocca Lautaro dopo 5', raddoppia Vecino al 40'. Nella ripresa rimonta gialloneri: Hakimi (51' e 77') e Brandt (64').-Salisburgo 1-1 Partenopei trafitti all'11' da Haaland su rigore (fallo Koulibaly su Hwang).Il pareggio arriva prima dell'vallo (44') con un destro angolato di Lozano.(Di mercoledì 6 novembre 2019)