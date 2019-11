Champions | il Napoli si qualifica se… è in una botte di ferro

Champions - l’Inter spreca un doppio vantaggio e perde a Dortmund. Pari del Napoli a Salisburgo : Rimonta spettacolare del Chelsea sull’Ajax: da 1-4 a 4-4

Napoli reso più insicuro dal ritiro. Spreca tanto ma grazie a Lozano ha un piede negli ottavi di Champions : Il Napoli ha pareggiato 1-1 col Salisburgo ed è un risultato da non disdegnare. Soltanto la follia della vigilia, con De Laurentiis che improvvisamente si è preso la scena e ha portato la squadra in ritiro, ha modificato il quadro psicologico di una partita che per il Napoli prevedeva due risultati su tre. Il pareggio va benissimo. Il Napoli mantiene quattro punti sul Salisburgo e basterà battere il Genk in casa per assicurarci la ...

Diciotto tiri in porta in un tempo - mai nessuna italiana in Champions come il Napoli : Diciotto tiri in porta in un tempo, il primo. Contro il Salisburgo il Napoli fa segnare un piccolo record: mai nessuna squadra italiana in Champions League aveva accumulato così tante conclusioni in una frazione di gioco. Lo segnala Opta, che raccoglie questo tipo di statistiche dalla stagione 2003/04. L'articolo Diciotto tiri in porta in un tempo, mai nessuna italiana in Champions come il Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

Champions League - Napoli e Salisburgo 1 – 1. Reti di Haaland e Lozano : gli azzurri più vicini agli ottavi : Allo stadio San Paolo Napoli e Salisburgo hanno pareggiato 1-1 nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. È tutto avvenuto nel primo tempo. Rete di Haaland su rigore all’11′ per atterramento di Hwang da parte di Koulibaly, pareggio di Lozano al 43′. In finale di partita l’allenatore degli azzurri ha fatto entrare Llorente per il Lozano ma il risultato non è cambiato.Nella ripresa altre ...

Risultati Champions League – Barcellona fermato dallo Slavia - show tra Chelsea e Ajax : il Liverpool sorpassa il Napoli : Il Barcellona non va oltre lo 0-0 al Camp Nou e riapre i giochi nel Gruppo F, ottimo invece il successo esterno del Lipsia. Pari tra Chelsea e Ajax, l’Inter cade a Dortmund mentre il Napoli pareggia con il Salisburgo Comincia subito con una sorpresa la quarta giornata dei gironi di Champions League, il Barcellona infatti non va oltre lo 0-0 al Camp Nou contro lo Slavia Praga, facendosi imporre il pari davanti al proprio pubblico ...

Champions : Inter ko - il Napoli pareggia : 23.00 Quarta giornata di Champions amara per l'Inter che fa harakiri nella ripresa a Dortmund. Il Napoli pareggia in casa con il Salisburgo, battuto in Austria. Borussia Dortmund-Inter 3-2 Inter micidiale in contropiede: sblocca Lautaro dopo 5', raddoppia Vecino al 40'. Nella ripresa rimonta gialloneri: Hakimi (51' e 77') e Brandt (64'). Napoli-Salisburgo 1-1 Partenopei trafitti all'11' da Haaland su rigore (fallo Koulibaly su ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : rischiano Chelsea ed Inter - a Napoli pioggia di gol : Pronostici Champions League – 4^ giornata della fase a gironi della massima competizione europea. Già con le gare di questa settimana potrebbero iniziare a delinearsi alcuni scenari, tra squadre in fuga ed altre tagliate fuori anche dall’Europa League. Per quanto concerne le italiane, cercano conferme Juventus e Napoli, mentre l’Inter dovrà stare attenta alla trappola Borussia Dortmund. Proibitivo il match ...

Napoli-Salisburgo Champions League : gli azzurri vanno a caccia degli ottavi. Ancelotti sceglie la coppia Lozano-Mertens : Domani (5 Novembre) il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Salisburgo. Dopo la vittoria in terra austriaca gli azzurri possono ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Ancelotti, infatti, sono attualmente in vetta al Gruppo E con 7 punti, secondo il Liverpool con 6, a seguire la squadra di Marsch con 3 e fanalino di coda il Genk con un solo punto. Nel caso in cui il Napoli dovesse ...

