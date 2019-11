Fonte : lastampa

(Di martedì 5 novembre 2019) L’attuale sindaco di Milano era stato condannato in primo grado a sei mesi convertiti in multa per falso

LaStampa : L’attuale sindaco di Milano era stato condannato in primo grado a sei mesi convertiti in multa per falso. - massimoneri90 : Caso Expo, la procura generale fa appello contro Sala: “No alle attenuanti per valore sociale” - La Stampa - BottoDavide : RT @LaStampa: L’attuale sindaco di Milano era stato condannato in primo grado a sei mesi convertiti in multa per falso. -