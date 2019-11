Cascina esplosa | telefonata choc del carabiniere | «Stiamo morendo | è crollato tutto»

Alessandria - Cascina esplosa : la pista del dissidio familiare dietro la morte dei tre pompieri : Si comincia a far luce sulle cause che hanno portato alle esplosioni e al seguente incendio di un cascinale abbandonato a Quargneto, in provincia di Alessandria, la sciagura in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco, altrettanti i pompieri feriti. In base ai primi rilievi di indagine, la trage

Alessandria - chi sono i tre Vigili del fuoco morti nella Cascina esplosa a Quargneto : sono uno originario di Reggio Calabria e due di Alessandria i tre Vigili del fuoco vittime dell’esplosione la notte tra lunedì e martedì nella cascina esplosa in via Francesco d’Assisi a Quargnento, nell’alessandrino. Calabrese era Antonio Candido, Nino per gli amici, 32 anni. Si era però trasferito in Piemonte, ad Albenga, dove viveva con la moglie e con due pitbull. Aveva frequentato l’istituto “Augusto ...

Quargnento - tre vigili del fuoco morti : la Cascina esplosa era in vendita da anni : Il proprietario della magione, Giovanni Vincenti, stava provando a vendere la proprietà da almeno due anni. L'uomo è già stato sentito dalle forze dell'ordine insieme alla moglie. Il casale occupava una superficie totale di 30 mila metri quadrati che comprendevano scuderie per cavalli, campo in sabbia, tettoia, abitazione padronale.Continua a leggere