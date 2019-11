Canone Rai 2020 | domanda esenzione | come fare e novità

Canone Rai frazionato senza bolletta in scadenza : ecco l’ultima rata : Canone Rai frazionato senza bolletta in scadenza: ecco l’ultima rata C’è una scadenza fiscale nel mese di ottobre legata al Canone Rai: si tratta del pagamento dell’ultima rata dell’imposta per tutti quei contribuenti che non hanno un contratto elettrico di tipo domestico o che usano energia elettrica fornita da reti che non sono interconnesse con quella di trasmissione nazionale. ecco entro quale data bisogna versare l’ultima rata e il ...

Possibile non pagare il Canone RAI? Ecco i requisiti per l’esenzione nel 2019 : Vi state chiedendo se avete diritto a richiedere l'esenzione dal canone RAI? Il posto è quello giusto. Tenete presente che tutti quelli che detengono un apparecchio televisivo, a prescindere dall'uso che se ne fa o dal numero dei membri della famiglia (bisogna solo risiedere nella stessa abitazione per essere conteggiati come un nucleo unico), sono tenuti al pagamento, salvo alcune eccezioni di cui vi parleremo in maniera più diffusa a seguire. ...

Rimborso Canone Rai con bollettino ma è una truffa. Come riconoscerla : Rimborso Canone Rai con bollettino ma è una truffa. Come riconoscerla Una nuova truffa, nello specifico un tentativo di phishing tramite mail, minaccia i contribuenti italiani: bisogna stare attenti se si riceve un bollettino per ottenere il Rimborso del Canone Rai. Canone Rai: nuovo tentativo di phishing Alcuni contribuenti hanno ricevuto una mail che riportava ben esposto in calce il logo dell’Agenzia delle Entrate. In questa si ...

Canone Rai 2020 : esenzione pagamento - scadenza e come fare domanda : Canone Rai 2020: esenzione pagamento, scadenza e come fare domanda Canone Rai 2020, il pagamento della tassa più odiata degli italiani per il nuovo anno inizia a riaffacciarsi. Com’è noto la tassa è compresa nella bolletta della luce per i primi 10 mesi, un pagamento rateizzato di fatto obbligato, ma è possibile comunque decurtare questo importo se si rientra nei casi di esenzione. Andiamo quindi a riepilogare tutte le eventualità per le ...

Addio Canone Rai! La speranza che potrebbe diventare realtà : “In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai, vogliamo aiutare le famiglie italiane abolendo il canone”. Il nuovo obiettivo del Movimento 5 stelle è quello di abolire il canone Rai. Punteranno a ricevere nuovi introiti derivati dalla pubblicità. La proposta di legge sul tema è stata presentata il 17 Luglio 2019 al Senato da Gianluigi Paragone. Sulla proposta promossa dai pentastellati si è espresso colui che ha deciso di portarla al ...