Calcio | Serie A | dai prossimi anni una partita di campionato si giocherà all’estero?

Spal-Sampdoria 0-1 - Serie A 2019-2020 Calcio : Caprari nel recupero riporta la gioia in casa blucerchiata : Nel posticipo di bassa classifica dell’undicesima giornata di Serie A di calcio 2019-2020 la Sampdoria, con un gol di Caprari al primo minuto di recupero del secondo tempo, espugna lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara e batte la Spal per il conseguente 0-1. La formazione blucerchiata torna a vincere dopo un mese e mezzo e si schioda dall’ultima posizione, dove invece spedisce la squadra estense, che resta ferma a quota 7 insieme al ...

Serie A Calcio : calendario - date - programma - orari e tv della 17^ giornata. Definito il programma del turno pre-natalizio : Le Lega calcio ha comunicato le date e gli orari delle partite della 17^ giornata della Serie A cioè quella che anticipa la sosta natalizia. Tenendo conto della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio, la cui data è ancora da ufficializzare, si è definita tutta la programmazione del terzultimo turno del girone d’andata. Ad aprire le danze sarà la Juventus contro la Sampdoria, i bianconeri scenderanno in campo mercoledì 18 dicembre (ore ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quinta giornata di Serie A. Girelli e Guagni - classe ed esperienza al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 5° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – E sono sette. La n.10 della Vecchia Signora è ancora una volta protagonista. La doppietta e la portata della propria prestazione sono da voto alto in ...

Calendario Serie A Calcio - orari e programma della prossima giornata (8-10 Novembre). Il palinsesto tv : Si è quasi conclusa l’undicesima giornata di Serie A, manca il posticipo Spal-Sampdoria, e le big del nostro campionato sono già proiettati al prossimo turno che si disputerà tra l’8 e il 10 di Novembre. Ad aprire il programma l’anticipo del venerdì tra Sassuolo-Bologna. I neroverdi nonostante un gran bel gioco ha raccolto solo 10 punti e vuole sfruttare la gara tra le mura amiche per allontanare la zona rossa. Sabato alle ore ...

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : equilibrio alla Scala del Calcio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ LA LAZIO RECLAMA UN RIGORE! LAZZARI GIU’! Calvarese lascia correre: Radu ammonito sul capovolgimento di fronte. 62′ Fase di studio da parte delle due squadre. 60′ Dentro Parolo e Caicedo per Milinkovic-Savic ed Immobile, acciaccato: cambi anche in ottica Europa League. 59′ PIATEK! SILURO! Occhiataccia di Rafael Leao che era rientrato con il destro. 58′ ...

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : si riparte alla Scala del Calcio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ THEO HERNANDEZ! Tiro di poco alto da oltre 30 metri. 47′ Il Milan ha il possesso del pallone: buon match del Diavolo sin qui. 46′ Si riparte a San Siro! INIZIO SECONDO TEMPO 21.37 Gran bel primo tempo a San Siro: il Milan pressa alto a più riprese durante il match, ma la Lazio, con il suo contropiede, riesce a portarsi in vantaggio con Ciro Immobile che sigla il 100° gol ...

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : Strakosha evita il gol da corner di Calhanoglu! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Miracolo del portiere albanese sull’angolo del turco. 39′ Calhanoglu!!! STAVA SEGNANDO DA corner! Strakosha SALVA SULLA LINEA! 38′ CORREA! Che palla di Immobile, non al meglio, dentro per Correa: Donnarumma con i piedi ma l’argentino era in fuorigioco. 37′ REBIC APPENA ENTRATO! COLPO DI TESTA CHE SFIORA IL PALO! Grande cross di Bennacer per Rebic che ...

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : la sblocca Immobile ma Bastos segna nella sua porta! Pareggio a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Ancora Lazzari! Ennesima discesa sulla destra: palla deviata. 29′ È durato quattro minuti il vantaggio biancoceleste! Theo Hernandez crossa al centro, Piatek non ci arriva, ma Bastos con il petto la mette dentro goffamente. 28′ AUTOGOL DI Bastos!!! Pareggio DEL MILAN! 1-1! 26′ Tutto da ricostruire per il Milan che stava giocando meglio della Lazio, ma l’Aquila ...

LIVE Milan-Lazio 0-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : la sblocca Immobile! Sono 100 in biancoceleste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24′ CIRO Immobile!!!! Sono 100 CON LA LAZIO!! 1-0 PER L’AQUILA! 23′ PAQUETA IN GIRATA! Piatek la gira per l’acrobazia del brasiliano, ma era in offside. 23′ CASTILLEJO! Ribaltamento di fronte e tiro di sinistro di Castillejo: para Strakosha. 22′ TRAVERSA DI CIRO Immobile! CHE AZIONE DELLA LAZIO! Luis Alberto scambia con Correa, lo spagnolo inventa per ...

Prossima giornata Serie A Calcio : orari - calendario - tv - programma DAZN e Sky (8-10 novembre) : La Serie A 2019-2020 di calcio tornerà in campo nel weekend dell’8-10 novembre per disputare la dodicesima giornata. Il prossimo turno di campionato si preannuncia particolamente interessante e avvincente, il momento clou è il big match Juventus-Milan in programma domenica 10 novembre alle ore 20.45: super sfida imperdibile tra la capolista e i rossoneri che sono in grandissima crisi. I Campioni d’Italia dovranno verosimilmente ...

LIVE Milan-Lazio 0-0 - Serie A Calcio in DIRETTA : San Siro vestito per la cena di gala! Si parte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Inizio alto del Milan che pressa la manovra laziale. 1′ Grande spunto di Paquetà che allarga per Calabria, che la gira per Castillejo: cross tra le braccia di Strakosha. 1′ Si parte a San Siro! Batte la Lazio. INIZIO PRIMO TEMPO 20.43 Squadre in campo! Tra poco si comincia. 20.40 Giocatori nel tunnel: si è riempito San Siro! 20.37 È quasi tutto pronto a Milano: chi vincerà ...

LIVE Milan-Lazio 0-0 - Serie A Calcio in DIRETTA : Immobile vs Donnarumma! Spettacolo a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Il Milan e la Lazio proveranno a trovare un po’ di continuità in campionato: chi vincerà il posticipo serale? 20.31 L’undicesimo turno di Serie A non si concluderà oggi, bensì domani sera con il match tra SPAL e Sampdoria, nello scontro diretto per la salvezza. 20.29 Prosegue il riscaldamento a San Siro. 20.27 Un dato che porterà fortuna all’Italia? Meazza infatti, nel ...

LIVE Milan-Lazio - Serie A Calcio in DIRETTA : big match alla Scala del Calcio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 I biancocelesti hanno perso contro SPAL ed Inter intanto, pareggiando nel derby romano: nelle ultime sfide, la squadra di Inzaghi ha svoltato, vincendo 2-1 a Firenze e 4-0 contro il Torino. 20.17 Giovedì la Lazio tornerà in campo europeo contro il Celtic, contro cui ha perso 2-1 a Glasgow: i biancocelesti sono al terzo posto con 3 punti, mentre il Cluj è al secondo posto. 20.15 Nel match ...

LIVE Milan-Lazio - Serie A Calcio in DIRETTA : il Diavolo sfida l’Aquila a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 La Lazio invece giocherà con il solito 3-5-2 di marca Inzaghi, che schiera il miglior XI titolare: dal primo minuto tornano Manuel Lazzari e Stefan Radu. Confermato il tandem Correa-Immobile. 19.50 Il tecnico ex Inter ha dato una chance a Bennacer e Krunic dal primo minuto e potrà contare anche sul rientro di Mattia Caldara e Ricardo Rodriguez. 19.49 Confermato il modulo da parte di ...