Calcio | razzismo anche contro ' pulcini' | a Monza mamma insulta baby calciatore di colore

Calcio femminile - Girelli : “Contro Georgia e Malta in palio punti importanti. Razzismo? Inconcepibile - ma nella nostra realtà non c’è” : La Nazionale italiana di Calcio femminile prosegue la propria preparazione nel raduno di Coverciano in vista del quinto e del sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 contro Georgia e Malta, programmati venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Le azzurre, in vetta a ...

Balotelli e cori contro il Napoli : sì - nel Calcio italiano vi è una emergenza razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

Il Corsport : il perenne condono del Calcio italiano al razzismo : Le chiacchiere del calcio italiano sul razzismo sono tante, i fatti molto pochi. Oggi il Corriere dello Sport, a firma Angelo Carotenuto, scrive un articolo dal titolo: “Sanzioni severe ma solo a parole”. Poi però ci sono le norme, i protocolli, i possibili ricorsi, per cui si deve replicare con un gesto proporzionato. E qui la faccenda si complica perché nell’individuare le proporzioni il mondo del calcio italiano si è fin qui distinto per ...

Balotelli e il razzismo nelle curve : perché il Calcio italiano ha bisogno di SuperMario : Una pallonata al razzismo. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora: Balotelli ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari ...

Calcio : capo ultras Verona - 'era folklore non razzismo' : Verona, 4 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che e' dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo

Verona-Brescia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : favola Salcedo - Balotelli combatte il razzismo [GALLERY] : Verona-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Successo importante in chiave salvezza per il Verona di Juric. Gli scaligeri confermano l’ottimo momento di forma e superano 1-0 un Brescia in netto calo rispetto alle buone prestazioni di inizio stagione. La rete decisiva porta la firma di Salcedo, classe 2001 alla prima rete in Serie A. Nel finale arriva pure la firma del subentrato Pessina. Tra le fila venete da segnalare ...

FIFA 20 – Anche il Calcio virtuale condanna il razzismo : per l’Ultimate Team arriva la maglietta “No Room For Racism” : Da FIFA 20 un modo originale per dire no al razzismo: nella modalità Ultimate Team arriva una maglia speciale con la scritta “No Room For Racism” Anche il calcio virtuale è pronto a dire no al razzismo. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco FIFA 20. All’interno della modalità Ultimate ...

Razzismo nel Calcio - l’Italia deve dire basta! Anche la Uefa chiede il pugno duro : Adesso basta far finta di nulla. Il tema Razzismo sfonda i tornelli degli stadi europei e torna pesantemente a far paura. Dai cori discriminatori in Bulgaria-Inghilterra, alla squalifica della Curva Nord laziale da parte delle Uefa per i saluti fascisti. E’ un problema troppe volte sottovalutato, così il presidente Aleksander Ceferin ha chiesto aiuto ai governi di ogni paese e sembra che subito in Italia qualcosa si sia smosso: il ...

ESCLUSIVA – L’avvocato Cesare Di Cintio a CalcioWeb : la maglia verde dell’Italia - i temi caldissimi di razzismo - Var e ripescaggi ed il professionismo nel Calcio femminile : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, grandi soddisfazioni per l’Italia che ha staccato il pass per i prossimi Europei, obiettivo raggiunto con largo anticipo, merito anche del Ct Roberto Mancini che ha avuto la capacità di ricompattare l’ambiente e portare soprattutto risultati e ben gioco. Non sono mancate inoltre le polemiche, infatti nel match contro la Grecia l’Italia è scesa in ...

Ancora razzismo durante una gara di Calcio : interrotta due volte Bulgaria-Inghilterra : Ancora episodi di razzismo durante una gara di calcio. Bulgaria-Inghilterra, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 (0-6 il finale), è stata infatti fermata due volte nel primo tempo a causa di cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti dei giocatori di colore della nazionale inglese (Raheem Sterling in particolare). Una sezione di 5.000 posti allo stadio nazionale Vasil Levski era già stata chiusa per la partita dopo il razzismo ...

Barbano (CorSport) : Lotito e la contiguità culturale col razzismo del Calcio italiano : Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, scrive oggi a proposito della gaffe di Claudio Lotito, un altro “diversamente razzista”, come abbiamo scritto ieri. La frase che gli è sfuggita ieri, scrive, “racconta che cos’è in Italia il razzismo preterintenzionale” e oscura persino la frase pronunciata da Malagò nei giorni scorsi circa le simulazioni in area e quelle, impronunciabili, pronunciate da ...

Il Guardian racconta il flagello del razzismo nel Calcio giovanile italiano : Il Guardian scrive oggi del flagello del razzismo nel calcio giovanile in Italia. Nelle ultime settimane il problema è tornato di attualità per alcuni casi capitati in Serie A, ma, scrive il quotidiano Inglese, scarsa attenzione è stata invece prestata a ciò che accade nelle serie minori e nei settori giovanili. Bambini di 12 anni subiscono insulti razzisti da parte di avversari e spettatori, secondo un’organizzazione indipendente che ...

Razzismo nel Calcio - se Giovanni Malagò si scopre un po’ Tavecchio : Il paragone è un po’ azzardato, Giovanni Malagò ci perdoni (ma forse non farà piacere nemmeno al buon vecchio Carlo Tavecchio, i rapporti non sono mai stati idilliaci). Per un momento ieri l’elegante presidente del Coni, dalla parlantina sciolta e il portamento sempre inappuntabile, ci ha ricordato l’ex presidente della Federcalcio: personaggio non proprio oxfordiano: dalle banane di Optì Pobà a dire che le simulazioni sono peggio ...

Malagò ribadisce : “Mie parole a Radio24? Razzismo fa male al Calcio come giocatori che simulano” : “Quando i tifosi fanno delle cose sbagliate come gli ululati e i ‘buu’ razzisti fanno un danno enorme al calcio, allo spettacolo, a tutti. Così come tutte le altre componenti del mondo del calcio se fanno cose gravi: anche il calciatore che simula. Più i protagonisti sono credibili meno diamo alibi ai tifosi per certi comportamenti. Le parole di Infantino sul Razzismo in Italia? E’ un problema in capo alla Figc, non mi ...