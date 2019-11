Calcio | Mario Balotelli | “Non ho accusato Verona | ma quei co… Sono italiano | dovrei

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamenteil, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e miarrabbiato. Hoco..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi delstati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Nondiverso da altri giocatori ai quali hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati.tornare in Nazionale. quelli che fanno queste cosesempre pochi, ma cidelle teste di c… Lo sfondo razzista non ci sta mai.”queste le parole di, ai microfoni delle Iene, dopo l’arcinota vicenda che ha avuto per protagonista il calciatore del Brescia nel match dicontro la ...

pietroraffa : Io sto dalla parte di Mario #Balotelli. Senza se e senza ma. Gli incresciosi episodi di razzismo nel calcio itali… - CorSport : Caso #Balotelli, la #Roma sta con Mario: 'Il razzismo è inaccettabile' ?? - tuttosport : #LapoElkann sta con #Balotelli: 'Forza Mario, hai fatto tanto per l'#Italia' ?? -