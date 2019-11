Cagliari | scoppia il caso Nandez? Dall’Argentina accuse sul contratto | i dettagli

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Parlare di un nuovoè ancora prematuro, ma dall’Argentina piovononei confronti del. Secondo quanto riportato da “TyC Sport”, in particolare dal giornalista Claudio Civiello, sarebbero spuntate irregolarità nelche lega Nahitanal club sardo. Patti non rispettati e inaspettati malumori potrebbero deturpare l’ottimo inizio di stagione del centrocampista. L’ipotesi infatti è che l’ex Boca Juniors potrebbe spingere i dirigenti rossoblu a cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Le voci di un possibile addio sono giunte velocemente in Premier League, dove diversi club sono pronti a farsi avanti.: cosa ne pensa ilAl momento ilnon ha fornito alcuna risposta ufficiale sulla vicenda. Le ultime indiscrezioni vicine alla società comunque escludono qualsiasi tipo di problema col ...

