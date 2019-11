Cade sui binari della metro mentre arriva il treno | il salvataggio è da brividi Le

Guarda il cellulare e Cade sui binari : paura per una donna in metropolitana : Una donna intenta a Guardare lo schermo del suo smartphone. mentre camminava, è caduta sui binari della metropolitana di...

Assurda carambola - Cade e sviene sui binari mentre arriva la metro : è salva : carambola tanto Assurda quanto potenzialmente pericolosissima a una fermata della metropolitana di Buenos Aires, capitale...

Uomo prova a suicidarsi dieci volte ma tutti i suoi numerosi tentativi falliscono - poi acCade qualcosa : Un Uomo, Francisco Solomon Sanchez, di Duarte, viveva in California e aveva disturbi mentali che lo portavano ad essere così stanco della sua vita da voler metter fine alla sua esistenza. L’Uomo aveva così provato a suicidarsi lanciandosi nel vuoto da un cavalcavia ma cadendo aveva solo riportato la frattura delle gambe e da quel momento era diventato menomato tanto che aveva bisogno delle protesi per camminare. Questa condizione lo aveva reso ...

Episodio schock a Valle Aurelia : 13enne muore Cadendo da balcone - ipotesi è suicidio : Roma – Sciagura a Roma, l’ennesima, con protagonista una giovanissima. Una 13enne è deceduta ieri sera volando giù dal nono piano di un palazzo sito in Via di Valle Aurelia. Sul caso indaga la Polizia di Stato: tra le ipotesi in campo, purtroppo, vi sarebbe anche quella del suicidio. L'articolo Episodio schock a Valle Aurelia: 13enne muore cadendo da balcone, ipotesi è suicidio proviene da RomaDailyNews.

Pensioni - Letta : ‘Quota 100 scelta demenziale che Cade sui giovani’ : I temi sulla riforma delle Pensioni continuano ad animare il dibattito politico in vista del varo della legge di Bilancio 2020. Nella manovra, come annunciato nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ci saranno sicuramente le coperture finanziarie per consentire la prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 destinata a durare tre anni e al momento non è previsto nessun rinnovo. Non è ancora chiaro, ...