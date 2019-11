Bordoni | risultati sondaggio sono bocciatura per la sindaca Raggi

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – Otto romani su dieci bocciano la, l’82% dei romani intervistati le dà un voto più basso di 6, il 9% appena la sufficienza,questi i dati impietosi che emergono dalTecné per Agenzia DIRE sulle intenzioni di voto a Roma in vista delle elezioni amministrative del 2021. Dopo poco più di tre anni laè riuscita a ribaltare la fiducia dei cittadini nei suoi confronti”. “Tre anni di nulla che hanno determinato questaradel sindaco e della giunta a 5 Stelle che prosegue a tentoni e per inerzia, tra un fallimento e l’altro, senza che i romani possano vedere un miglioramento dei servizi e della vivibilità della Capitale”. “Lacome suo solito tenderà a minimizzare questiche per noi non solo rappresentano l’avviso di sfratto definitivo ai 5 stelle mala riprova di come i ...

