Bordoni | Forza Italia vuole tutelare lavoratori e al contempo assicurare continuità nei

Bordoni-Di Tursi (Forza Italia) : II Municipio - a Parioli e Flaminio cumuli di spazzatura in strada : Di seguito la nota congiunta di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina. “Il quartiere Parioli è abbandonato a sé stesso con strade ricolme di rifiuti non raccolti da giorni. Una situazione indecorosa che alimenta degrado e rischi per la salute” – dichiara il consigliere Paolo Di Tursi capogruppo di Forza Italia del II Municipio” – che aggiunge – “Sono proprio i quadranti del II Municipio ...

XIV Municipio Roma - si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Bordoni - Gasparri e Giro : Roma – Si riunisce il coordinamento di Forza Italia del XIV Municipio per l’assegnazione delle nuove deleghe a tutti i componenti che svolgono con impegno l’attività politica in un territorio di Roma particolarmente esteso, un quadrante della Città con diverse problematiche e di storica importanza per il centrodestra. In questa fase di rinnovamento per il partito continua il radicamento e si struttura nelle sue articolazioni ...

Bordoni : Forza Italia in tutti i Municipi contro la Raggi - 12 Ottobre raccolta firme per dire basta a questa Amministrazione : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: In tutte le piazze dei Municipi di Roma parte il 12 Ottobre la raccolta di firme per mandare via uno dei peggiori sindaci della Storia di Roma. Forza Italia si mobiliterà compatta. Con unità di intenti e con tutto il Centrodestra stiamo valutando un’azione sinergica in Campidoglio per contrastare la deriva di questa Amministrazione 5 stelle che con Roma Metropolitane e AMA ha ...