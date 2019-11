Bomba d' acqua su Napoli | de Magistris chiude le scuole anche mercoledì | ?altre 24 ore di

Bomba d'acqua su Napoli - è allerta meteo arancione e de Magistris chiude le scuole martedì : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di martedì e per le successive 24 ore. Sulla gran...

Bomba d?acqua su Napoli - tragedia sfiorata a Fuorigrotta : il costone crolla sulle case : Erano le 6.30 del mattino quando in via Zanfagna a Fuorigrotta s'è sfiorata la tragedia. Un'intera parete rocciosa è venuta giù dal costone di Cupa San Giovanni,...

Bomba d'acqua su Napoli e la Campania : stop ai traghetti - evacuate decine di famiglie : Partito da Capri il traghetto Fauno della Caremar: programmato per le 10.40 è salpato in ritardo per dare modo all'equipaggio di imbarcare il massimo consentito dei passeggeri in...

Maltempo : dopo una settimana dalla Bomba d’acqua - domani riaprono le scuole chiuse a Lodi : dopo la bomba d’acqua che si e’ abbattuta sul Lodigiano il 21 ottobre scorso, domattina riaprono gli istituti scolastici Spezzaferri e Archinti che erano stati chiusi a Lodi nelle ore successive all’eccezionale evento meteo per allagamenti e infiltrazioni nei locali. Come spiegato dal Comune, in questa settimana trascorsa sono state messe a punto le manutenzioni necessarie per ripristinare i locali in quanto a sicurezza e ...

Meteo - Bomba d'acqua in Sicilia : treni fermi. Nessun disperso : il pensionato scomparso si sarebbe ucciso nel fiume Salso : Condizioni Meteo difficili in Sicilia, con i treni fermi in alcune tratte dell'isola dopo la bomba d'acqua che si è riversata nella notte. Non è stato confermato, poi, che vi...

Maltempo - danni e case isolate tra Liguria e Piemonte : “Una Bomba d’acqua ha scatenato un putiferio” : A causa delle frane provocate dalle piogge torrenziali nell’Appennino ligure-Piemontese c’è un gruppo di case rimasto isolato in località Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio (Alessandria), mentre 3 abitazioni sono isolate nel Comune di Rossiglione (Genova) a causa di un guado del torrente Gargassa diventato impraticabile: il dato è emerso nella sede del Comune a Campo Ligure (Genova), durante un incontro tra il Capo Dipartimento ...

Allerta rossa : Bomba d'acqua - vento e tempesta di fulmini sulle province di Genova e Savona dalle 4 del mattino : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D»

Allerta rossa : Bomba d'acqua - vento e tempesta di fulmini sulle province di Genova e Savona dalle 4 del mattino : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D»

Maltempo Genova - il sindaco : “In caso di Bomba d’acqua chiuderemo la città in mezz’ora” : “Stiamo scrivendo adesso le procedure di allarme, e non voglio spaventare nessuno: però, nel caso in cui succedesse una bomba d’acqua come quella nel 2014 noi vogliamo essere in grado nel giro di mezz’ora di chiudere completamente la circolazione in una parte della città, sia per macchine che per pedoni che per chiunque“. Lo ha detto questa sera il sindaco di Genova Marco Bucci, presente al punto stampa nella sede della ...

Bomba d'acqua su Modica - in azione la macchina emergenze FOTO e VIDEO : La Bomba d’acqua su Modica: funziona la macchina delle emergenze.In pochi minuti una notevole quantità di acqua è caduta su tutto il territorio

Napoli - torna l'incubo Bomba d'acqua : allerta meteo su tutta la Campania da mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, a partire dalla mezzanotte di...

Maltempo - Bomba d’acqua su Napoli e nell’area Flegrei : allagamenti e disagi : Forte Maltempo in Campania dove le violente piogge stanno causando danni e allagamenti. Un fulmine sul campanile di una chiesa, scuole chiuse, chiusi parchi, blackout e allagamenti: sono alcune delle conseguenze del Maltempo in Campania nel tardo pomeriggio. La protezione civile regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo per temporali, con criticita’ per rischio idrogeologico localizzato di tipo giallo, che vale fino alle 20 di ...

Nubifragio Trieste - Bomba d’acqua mette in ginocchio la città : strade allagate e traffico in tilt : bomba d'acqua a Trieste, dove il maltempo si sta abbattendo nelle ultime ore e dove è prevista allerta meteo dalla Protezione civile fino a mezzanotte: molte le strade allagate e almeno una quarantina le chiamate ai vigili del Fuoco dopo che numerosi tombini sono saltati, trasformando le strade in veri e propri torrenti.Continua a leggere

Bomba d'acqua su Napoli - si fermano i treni della metropolitana : un altro stop alla linea 2 : Dalle ore 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al...