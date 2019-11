Bologna | si fingono assistenti sociali e rapinano due 90enni | arrestati due romeni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Hanno fatto finta di essere, mandati dall'amministrazione del comune diper aiutare le persone più in difficoltà. Ma una volta entrati nell'abitazione delle vittime, entrambe molto anziane, hanno rubato tutto ciò che sono riusciti a trovare all'interno di buste e cassetti: soldi, ori, gioielli e monili di vario genere. Così questa mattina, alle prime luci dell'alba, gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due, il 28enne Florian Valentin Chioveanu e la 30enne Georgiana Olteanu, accusati di essere gli autori di una rapina ai danni di due sorelle conviventi di 94 e 97 anni.Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, i fatti risalirebbero allo scorso settembre, quando le due anziane, poco dopo l'ora di pranzo, hanno sentito suonare il campanello del loro appartamento. Così una delle due sorelle si è ...

