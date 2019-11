Bologna | cori dalla curva interista irridono la strage alla stazione

Fonte : repubblica

(Di martedì 5 novembre 2019) L'ira dei familiari delle vittime, Bolognesi: "L'Inter dovrebbe scusarsi". La denuncia di Alberani: "L'ho sentito, intonare quella frase è stata una bruttissima cosa"

