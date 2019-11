Bici Elettrica o pedalata assistita | le migliori da comprare

Agrigento : arrestato spacciatore 'green' - per trasportare la droga si spostava in Bici elettrica : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Utilizzava una bici elettrica per i suoi spostamenti per spacciare la droga. arrestato uno spacciatore “green” a Porto Empedocle, nell'agrigentino. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, durante mirati servizi antidroga, hanno arre