Benvenuti-Ficosecco | Roma in tilt e piano foglie assente 21 11 portiamo albero in

(Di martedì 5 novembre 2019)– Arrivano le parole di Piergiorgio, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, e Fabio, responsabileno dello stesso Movimento: “Non ci voleva il Divino Mago Otelma per comprendere che in questi ultimi giorni era prevista pioggia e che se non si realizzava un adeguatoraccoltala città si sarebbe allagata. E così è avvenuto. Non risulta, infatti, che sia stato predisposto un, ne previsti interventi di pulizia delle caditoie, tantomeno è stata effettuata la tanto richiesta potatura degli alberi”. “Ain queste ore si sono verificati con la pioggia i soliti disagi alla circolazione stradale a causa delle buche, degli allagamenti, dellenon raccolte. Non è più possibile far rischiare la incolumità a pedoni, utenti di moto e autovetture così come bloccare intere arterie e strade ...

