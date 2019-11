Belen | la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez | ma manca qualcuno Ecco di chi

Belen - le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze : «Dove sono?» : Belen, le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze: «Dove sono?». Oggi 3 ottobre, Stefano De Martino ha compiuto trent'anni. Il...

“Il compleanno più bello”. Stefano De Martino - festa da sogno a Napoli. E Belen è divina : Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Stefano De Martino calcava il palcoscenico di Amici. L’amore con Emma, il matrimonio con Belen, la separazione e poi l’amore che scoppia più forte di prima. E oggi, che compie 30 anni, Stefano De Martino è più lanciato che mai. Nel mondo della tv si parla molto bene di lui al punto che persino Mara Venier si è sbilanciata in commenti e favorevoli e la trasmissione che guida, ‘Stasera tutto è ...

Stefano De Martino compie 30 anni : festa a Napoli con Belen - Santiago e tutti i Rodriguez : Compleanno in trasferta per Stefano De Martino: impegnato con le registrazioni di "Stasera tutto è possibile", il ballerino ha deciso di festeggiare i suoi primi 30 anni a Napoli. Il volto Rai è stato raggiunto nella sua città d'origine da Belen Rodriguez, i suoi parenti e i suoceri: le famiglie dei chiacchierati coniugi, dunque, si sono ritrovate tutte insieme in Costiera Amalfitana per omaggiare il conduttore e il traguardo importante che ha ...

La festa di compleanno di Belén Rodriguez - che ha più di un motivo per brindare : Il compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén RodriguezIl compleanno di Belén Rodriguez«Que los cumplas feliz», è il buon compleanno che Belén Rodriguez fa a se stessa. E questi 35 anni non avrebbe potuto festeggiarli in modo migliore. La conduttrice e showgirl spagnola, che ha esorcizzato i 35 con due ...

Compleanno di Belen Rodiriguez : 35 anni - festa ultra fashion a Milano : Belen Rodriguez compie i suoi primi 35 anni: un Compleanno speciale festeggiato un party esclusivo al Kowa di Milano. Tantissimi gli invitati, ma i più importanti restano sempre Stefano De Martino e il figlio Santiago. Belen: 35 anni e non sentirli Quando Belen vuole divertirsi ci sa fare davvero. La festa per il suo 35esimo Compleanno è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Un ristorante ultra-fashion, il Kowa di Milano, per un party ...

Belen maxy party per la festa di compleanno al Kowa di Milano con tutti gli amici vip : guarda chi c’era : Belen Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno al ristorante Kowa di Milano. Insieme a lei, ovviamente, tutta la sua famiglia, ad iniziare dal figlio Santiago e continuando con la Sorella Chechu e il suo fidanzato Ignazio Moser. Tutto molto bello e tutto documentatissimo sui social network, ad iniziare dalle stories di Instagram. Proprio nella settimana della Moda, per nulla intimorita dai party più cool dei brand più famosi del mondo, Belen ...

