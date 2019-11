Bce | Lagarde incontra Enria | quinto anniversario vigilanza bancaria Ue

Bce - il debutto di Lagarde : europeismo con nuovo stile “social”. Il 12 dicembre - primo Consiglio : Due messaggi sui social, di cui uno corredato di video, e un discorso ufficiale a Berlino, in onore dell'ex ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, a cui è stato conferito il premio annuale degli editori tedeschi. E' stato questo il debutto mediatico di Christine Lagarde, al primo vero giorno lavorativo da presidente Bce, il 4 novembre, dato che il primo giorno di carica è stato un festivo, il primo novembre, seguito dai due giorni non ...

Christine Lagarde alla Bce incomincia dall’elogio di Schäuble : Discorso d’elogio per l’ex ministro delle Finenze tedesco: ««Ci sono pochi che hanno fatto così tanto per l’Europa, per così tanto tempo, come te, Wolfgang».

Lagarde alla Bce gestirà il Qe "eterno" : Mario Draghi ha lasciato a Christine Lagarde, che si è insediata ieri al vertice della Bce, le ultime misure di politica monetaria decise nella riunione di settembre che hanno caratteristiche inedite rispetto al passato: il nuovo Quantitative easing e i tassi di deposito negativi.

Inizia l’era Lagarde alla Bce sulla scia di Draghi. Sullo sfondo rilancio Qe - sfide Usa e Cina : Inizia l'era di Christine Lagarde alla Bce, la prima donna al timone, che prende ufficialmente oggi le redini dell'istituto di Francoforte succedendo a Mario Draghi. Otto anni che vedranno la francese impegnata nel suo nuovo ufficio nel grattacielo a Sonnemannstrasse, in un momento in cui, malgrado la tenuta dell'euro di fronte alla crisi finanziaria, gia' si addensano come nubi nere le preoccupazioni future a partire dalla bassa inflazione e ...

Bce : Benvenuta presidente Lagarde : 15.15 "Diamo il benvenuto al nuovo presidente della Bce Christine Lagarde. Le auguriamo tutto il meglio per il suo mandato di 8 anni". Così l'istituto centrale di Francoforte nel giorno in cui Lagarde assume il timone della Bce. Christine Lagarde, ex direttore generale del Fmi, "assume oggi il suo incarico", si legge in una nota nella quale si ricorda che "è stata nominata dal Consiglio europeo il 18 ottobre 2019" e "succede a Mario Draghi ...

Borse - Europa positiva con avvio era Lagarde in Bce. A Piazza Affari Fca frena : Oggi a la Lagarde diventa ufficialmente presidente della Banca centrale europea. Parte oggi, inoltre, il Qe dell'istituto centrale che acquisterà 20 miliardi di euro al mese. A Miano crolla Cattolica dopo uscita a sorpresa dell'ad, Minali

Draghi a Lagarde : "Tranquillo nel lasciare Bce nelle tue mani" : Oggi a Francoforte si è celebrato il passaggio di consegne. Mario Draghi ha ufficialmente lasciato la presidenza della Bce alla sua succeditrice, la francese Christine Lagarde.In occasione del suo ultimo discorso dalla sede della Banca Centrale, Draghi ha rinnovato il suo appello affinché l'Unione si doti di un bilancio condiviso per riuscire a ridurre i rischi di instabilità: "La costruzione di un'unione dei mercati dei capitali, che ...

Bce - Lagarde saluta Mario Draghi e cita la canzone “Anthem” di Leonard Cohen : “Visto che entrambi amiamo la musica…” : “Caro Mario, hai giocato un ruolo centrale nel ritorno alla stabilità” nel momento più difficile della crisi “hai capito – fra i pochi a quel tempo – il potere della destabilizzazione legato rischi che si autoalimentavano”. Lo ha detto Christine Lagarde nel discorso letto in occasione della cerimonia di congedo di Mario Draghi dalla presidenza della Bce. La Lagarde ha elogiato – fra le qualità di Draghi ...

Draghi : "Con Lagarde Bce in buone mani" : 16.48 Lasciare la Bce "è più facile" sapendo che resterà in "buone mani". Così Mario Draghi, rivolto a Christine Lagarde, che gli succederà dal primo novembre. Nel suo discorso di commiato, a Francoforte,Draghi sottolinea: "E' il momento di avere più Europa, non meno. Ci serve un'Europa più forte". L'Eurozona ha poi "bisogno di una capacità di bilancio con dimensioni e meccanismo adeguato". E ringrazia Mattarella, Macron e Merkel per aver ...

Bce - Christine Lagarde nominata presidente dal Consiglio Europeo : da novembre sarà ufficialmente alla guida : Il Consiglio Europeo ha nominato oggi Christine Lagarde presidente della Banca Centrale Europea (Bce), per un mandato non rinnovabile di otto anni. È l’ultimo passaggio formale che rende definitiva la sua nomina, approvata lo scorso settembre dalla plenaria del Parlamento Europeo con voto a scrutinio segreto: 394 sì e 206 no, 49 astensioni. Prenderà il posto di Mario Draghi dal 1 novembre e sarà la prima donna al comando della politica monetaria ...

Alla Bce finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

SPILLO/ Se la Germania pre-commissaria la Lagarde in Bce : Le improvvise dimissioni della tedesca Sabine Lautenschlaeger dall'esecutivo Bce nascondono tutta l'insoddisfazione della Germania

Bce - il nuovo «bazooka» di Lagarde è contro il climate change : Lagarde, che dal 1° novembre guiderà la Banca centrale europea, ha preso posizione contro il mutamento climatico. E?non è sola: su iniziativa di Mark Carney, numero uno della Banca d’Inghilterra , è nato un colossale network finanziario a difesa dell’ambiente con trenta tra banche centrali e istituti di regolamentazione, forte di un portafoglio complessivo di 100mila miliardi di dollari

Bce archivia il low profile di Draghi Le stoccate di Lagarde a Trump : Alle stoccate di Trump, Mario Draghi ha risposto in maniera british, senza cadere nella polemica. Christine Lagarde, invece, che andrà a sostituire Draghi a novembre alla tolda di comando Bce, sembra avere il freno a mano meno tirato. Segui su affaritaliani.it