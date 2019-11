Basket | Eurocup 2019-2020 | quarta vittoria consecutiva per Venezia che espugna Belgrado e

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019) Nella sesta partita del gruppo B della fase a gironi di, la prima di ritorno, una straordinaria Umana Reyerhato la Stark Arena dibattendo il Partizan per 83-69 togliendogli l’imbattibilità nella competizione e negandogli il matematico passaggio del turno. Partenza straordinaria della Reyer che piazza un parziale iniziale di 9-0 e arriva anche sul 19-10 ma qui la partita comincia a girare, i serbi di Andrea Trinchieri con un controallungo di 8-2 terminano il primo quarto sotto solo di tre lunghezze, 21-18, e sorpassano quasi immediatamenteall’inizio del secondo periodo. Sul 25-24 per i campioni d’Italia c’è un parziale di 7-0 per i padroni di casa ma i lagunari di Walter De Raffaele non mollano tornando addirittura in parità sul 37 nel finale di primo tempo che si chiude sul 39-37 per il Partizan. Nel primo minuto del ...

