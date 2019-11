Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia alla ricerca di un’impresa sul campo di Kazan : Eurocup al giro di boa. Iniziano i ritorni delle partite dei gironi della seconda competizione europea e la Leonessa Brescia, domani alle 17.30, dovrà vedersela, in trasferta, coi russi dell’Unics Kazan. Ad oggi, la corazzata dell’Europa orientale ha perso solo una volta nel torneo continentale, vale a dire all’esordio assoluto proprio contro i lombardi. Da quel momento in poi, Kazan ha sempre vinto e guida la classifica del gruppo C ...

LIVE Galatasaray-Trento - EuroCup Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dolomiti Energia Trentino e il Galatasaray Doga Sigurta, valido per la sesta giornata di EuroCup. Trento, dopo la brutta sconfitta in terra spagnola contro l’Unicaja Malaga, cerca pronto riscatto in EuroCup, facendo anche leva sul turno di riposo di cui ha giovato in campionato. L’avversario è però il ...

Galatasaray-Trento - EuroCup Basket oggi : orario d’inizio - tv e streaming : Si giocherà quest’oggi l’incontro tra Galatasaray e Dolomiti Energia Trento in quel di Istanbul, al Sinan Erden Dome, per l’inizio del girone di ritorno di EuroCup 2019-2020. Trento riparte con un record di 2-3, e non è molto fortunata per due motivi. Il primo è che non sarà della partita Alessandro Gentile, tenuto fuori per un problema muscolare ai flessori della coscia destra. Il secondo è che il Galatasaray, che ha già vinto a ...

Partizan Belgrado-Venezia - EuroCup Basket oggi : orario d’inizio - tv e streaming : Si gioca questa sera il primo match del ritorno di EuroCup nel girone B di EuroCup. Protagonisti il Partizan Belgrado e l’Umana Reyer Venezia. La squadra di Andrea Trinchieri si presenta al Pionir (oggi intitolato ad Aza Nikolic) da imbattuta, dopo aver messo in riga tutte le avversarie fino a questo momento sul continente, mentre quella di Walter De Raffaele è nel gruppo delle seconde con tre vittorie e due sconfitte. In Lega Adriatica ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : impegnativa trasferta a Istanbul contro il Galatasaray per Trento che giocherà senza Alessandro Gentile : Con la sesta partita cominciano le giornate di ritorno nella fase a gironi di Eurocup 2019-2020 e la Dolomiti Energia Trentino affronterà in trasferta alle 18.00 ora italiana di domani al Sinan Erden Dome di Istanbul il Galatasaray Doga Sigurta. L’Aquila di coach Nicola Brienza, dopo essere stata sconfitta nettamente a Malaga per 93-74, affronta un’altra trasferta proibitiva contro i turchi di Ertugrul Erdogan, con i quali ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 6a giornata : la Reyer Venezia ospite del Partizan Belgrado in un’arena tra le più infuocate d’Europa : Viaggio all’inferno per l’Umana Reyer Venezia, fortunatamente solo in senso cestistico. La formazione di Walter De Raffaele inizia il girone di ritorno di EuroCup contro il Partizan Belgrado, in una trasferta serba resa ancor più complicata dal fatto che si gioca alla Beogradska Arena, oggi Stark Arena per ragioni di sponsor, tradizionalmente nota per essere caldissima quando vi giocano il Partizan o la Stella Rossa, che in Eurolega ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : miracolo di Teodosic sulla sirena - la Virtus Bologna batte un ottimo Monaco : Vittoria proprio sul filo di lana per la Virtus Bologna nella quinta giornata di EuroCup 2019-2020. La formazione di Sasha Djordjevic, grazie a una magia di Milos Teodosic all’ultimo secondo, batte il Monaco per 77-75 e si mantiene al primo posto del girone A. Per la superstar delle V nere ci sono 24 punti, così come Frank Gaines ne mette a segno 12 e Julian Gamble 11. Successo, questo, ancor più significativo perché ottenuto senza ...

