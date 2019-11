Banche | perché il mercato punta sui bond e sta lontano dalle azioni?

Brexit : vi spiego perché a Dublino abbiamo conquistato più Banche inglesi di tedeschi o francesi : La capitale irlandese ha vinto la sfida con Francoforte e Parigi per attrarre società finanziarie di vario tipo in fuga da Londra. Ecco come ci è riuscita in quest'intervista esclusiva a Kieran Donoghue, l’uomo che dal 2004 ha pilotato il boom dell’Isola di Smeraldo come hub finanziario