“Balotelli?” Raffaella Fico rompe il silenzio sull’ex | la clamorosa confessione

(Di martedì 5 novembre 2019) L’attuale calciatore del Brescia, Mario Balotelli, è balzato agli onori della cronaca per un episodio accaduto domenica scorsa durante il match giocato dalla sua squadra a Verona. L’atleta ha reagito ad alcuni cori di stampo razzista provenienti dagli spalti lanciando il pallone verso la curva e beccandosi un cartellino giallo dall’arbitro. Ed in sua difesa è intervenuta una persona speciale. La showgirl ed ex compagna,, dalla quale ha avuto la figlia Pia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio 1. “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male”. (Continua dopo la foto) “Una uscita ...

