Balotelli | inchiesta per discriminazione razziale Chiuso un settore del Bentegodi | il

Insulti a Mario Balotelli - la procura apre un'inchiesta. Ecco chi è l'ultrà Luca Castellini : A seguito dei cori razzisti contro Mario Balotelli, la procura di Verona ha aperto un fascicolo contro ignoti per discriminazione razziale in violazione della legge Mancino. A tal proposito la Digos sta entrando in possesso dei filmati della curva per identificare i colpevoli. Inoltre, in relazione

La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli : La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita di Serie A di calcio fra Hellas Verona e Brescia, giocata domenica 3 novembre. L’inchiesta per ora è a carico

Balotelli - inchiesta per discriminazione razziale. Il Verona caccia il capo ultrà : niente stadio sino al 2030 : Continua il caso Balotelli, dopo gli insulti razzisti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine, per l'ipotesi di...

Balotelli - aperta inchiesta per discriminazione razziale. Il Verona caccia il capo ultrà : niente stadio sino al 2030 : Continua il caso Balotelli, dopo gli insulti razzisti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. E' stata aperta un'inchiesta per discriminazione razziale in violazione della legge Mancino....