Balotelli e cori contro il Napoli | sì | nel calcio italiano vi è una emergenza razzismo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi dinei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più di fronte a "10 imbecilli", come sono stati definiti da molti. La guerra alle discriminazioni e aldeve essere combattuta con forza da tutti, politica compresa: senza prese di posizione forti, il rischio è quello di legittimare dei comportamenti che invece dovrebbero essere condannati senza se e senza ma. Luca Castellini: 'Gli ultrà del Verona non sono razzisti, abbiamo anche noi un ne... in squadra' Se ciò che è accaduto domenica è ...

CottarelliCPI : Possiamo discutere all’infinito se i cori contro #Balotelli siano razziali o no. A me sembra di sì, il che è gravis… - repubblica : Cori contro Balotelli, Salvini: 'Un operaio Ilva vale 10 volte più di lui. Non abbiamo bisogno di fenomeni' - FiorellaMannoia : Così parlò uno che non sa fare e non ha mai fatto niente in vita sua! Cori contro Balotelli, Salvini: 'Un operaio I… -