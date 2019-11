Auto elettriche - La Germania aumenta gli incentivi per l' acquisto

Auto elettriche completamente cariche in 10 minuti : la tecnologia c’è : Un team di ricerca della Penn Stste University ha messo a punto un sistema, realizzabile senza eccessiva difficoltà alche a livello industriale, per ricaricare le Auto elettriche in tempi brevissimi, senza per questo deteriorare le batterie

Manovra - tassa sull’Auto aziendale : quota imponibile al 60% ad esclusione di vetture elettriche : L'incremento delle tasse sulle auto aziendali non riguarderà le vetture ibride ed elettriche e la quota di imponbile passerà dal 30% al 60% del valore del veicolo. L'aumento al 100% inizialmente annunciato, e che aveva scatenato numerose polemiche, scatterà solo per le cosiddette auto superinquinanti.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : “Da misura Auto aziendali non colpite elettriche e ibride” : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le auto elettriche e quelle ibride non saranno colpite, anzi saranno incentivate”.Così il ministro per l’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai in merito alla misura sulle auto aziendali. “Non ero uno dei più entusiasti per questa misura, ma la misura oggi è stata descritta in modo non corretto da come è nella realtà e potrà essere ulteriormente migliorata”. La ...

Auto elettriche - grandi investimenti e pochi profitti. E il diesel va sempre più giù : Tanti investimenti e pochi ritorni in termini di profitto, con conseguente riconfigurazione del mercato globale. Al momento, è questo il significato del passaggio alla propulsione elettrica per le case Automobilistiche. Le ultime stime arrivano dal Global Automotive Outlook, in occasione dell’annuale ForumAutomotive organizzato da AlixPartners. Secondo lo studio, la svolta elettrica porterà i costruttori a compiere, entro il 2023, ...

Dal 2022 Honda venderà in Europa solo Auto elettriche e ibride elettriche : L’azienda automobilistica giapponese Honda ha detto che in Europa venderà soltanto auto elettriche e ibride elettriche dal 2022, tre anni in anticipo rispetto a quanto aveva stabilito in precedenza. Honda ha detto di aver affrettato i tempi grazie ai rapidi

FCA - a Mirafiori nasce il centro di assemblaggio batterie per Auto elettriche : Battery Hub è il passo in più che FCA ha deciso di compiere nella sua strategia di elettrificazione: è il nome del centro di assemblaggio batterie per i futuri modelli 100% elettrici del gruppo, che troverà a Mirafiori la sua realizzazione. A partire dai primi mesi del 2020, infatti, saranno avviati i lavori all’interno dello storico stabilimento torinese; lì dove, sempre dal prossimo anno, inizierà anche la produzione della 500 a ...

Perché le Auto elettriche rischiano di essere un danno per lo stato : Dal sito rivistaenergia.it Oggi la mobilità elettrica è incentivata con varie misure, mentre le auto a combustione interna contribuiscono in maniera sostanziale alle entrate dello stato (25 miliardi di euro per le sole accise sui carburanti). Più si restringerà la circolazioni delle seconde più to

Pininfarina - Accordo con la cinese Evergrande per le Auto elettriche : La Pininfarina ha sottoscritto un Accordo di collaborazione strategica con la cinese Evergrande, colosso dell'immobiliare sempre più attivo nel campo della mobilità elettrica: l'intesa riguarda il design di una nuova gamma di veicoli alla spina per il marchio Hengchi.La visita propedeutica. La firma dell'Accordo segue di poche settimane la visita del presidente del gruppo cinese, Hai Kayan, alla sede dell'azienda torinese a Cambiano, nei pressi ...

La crescita mondiale rallenta. E non saranno le Auto elettriche a salvarci : La premessa è d’obbligo: non troverete in questo articolo nessuna retorica della bellezza di un’economia depressa, che porta ovviamente a disoccupazione e quindi a povertà individuale e collettiva. Troverete invece un ragionamento, a mio avviso cruciale. E che parte dalla lettura di articoli che annunciano il taglio, da parte del Fondo monetario, delle stime mondiali di crescita con toni di allarme e dramma. Articoli che, a mio avviso, si ...

Auto elettriche o ibride – Come lavarle : i consigli dell’esperto : Non presentano grandi differenze in termini di pulizia, rispetto alle Auto diesel o a benzina, e si consiglia di seguire una serie di raccomandazioni per garantire una pulizia della massima qualità e con tutte le garanzie Esperti nel lavaggio e nella cura di veicoli hanno sottolineato oggi che le Auto elettriche e ibride si possono lavare in totale sicurezza in portali, tunnel e centri di lavaggio a pressione, poiché questi non danneggiano ...