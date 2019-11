ATP Finals 2019 | Matteo Berrettini e la realtà di Londra dopo una grande stagione

Tennis - ATP Finals 2019 : Rafael Nadal volerà a Londra per testare le sue condizioni in allenamento : Rafael Nadal ha annunciato che andrà a Londra nei prossimi giorni dopo la risonanza magnetica effettuata a Barcellona lunedì. Lo spagnolo, tornato in prima posizione nel ranking mondiale dopo il 1000 di Parigi-Bercy, ha dichiarato tramite una nota sui suoi profili social di avere una piccola lesione agli addominali ma che volerà comunque in Inghilterra per testare le sue condizioni tra giovedì e venerdì. Il Tennista di Manacor si era ritirato ...

ATP Finals – Infortunio Nadal - svelato l’esito della risonanza : il maiorchino proverà a giocare! : Rafa Nadal stringe i denti e nonostante uno stiramento addominale proverà a giocare le ATP Finals Nel pomeriggio di oggi verranno sorteggiati i gironi delle ATP Finals, ma sul torneo di fine anno pendeva un dubbio importante: Rafa Nadal giocherà o meno? Dopo essersi ritirato dalla semifinale di Parigi-Bercy, torneo che lo ha riportato in vetta al ranking maschile, Nadal era in forte dubbio per le Finals ATP. L’Infortunio ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini : “Chiudo un anno dal quale ho appreso molto - Federer è unico - Nadal ti porta al limite e su Sinner…” : Mancano pochi giorni e Matteo Berrettini potrà davvero toccare con mano il grande sogno di esordire nelle ATP Finals 2019. Alla O2 Arena di Londra il tennista romano avrà modo di celebrare nel migliore dei modi una annata nella quale è partito sotto traccia, per poi esplodere e procedere come un carro armato fino alla top 10 del ranking e ad un risultato che per un tennista italiano mancava dai tempi di Corrado Barazzutti. Queste ATP Finals sono ...

ATP Finals 2019 - Rafa Nadal dovrebbe farcela - il problema agli addominali è meno grave del previsto : Cos’è accaduto davvero a Rafa Nadal? Il suo inatteso ritiro prima delle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy aveva sorpreso molti, e fatto pensare che il 2019 del numero uno del mondo si fosse chiuso in anticipo. Invece, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’infortunio ai muscoli addominali (stiramento) è meno grave del previsto e non dovrebbe impedire al maiorchino di esserci alle Finals che incominceranno ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : tutto pronto a Milano! Non solo Sinner-Tiafoe - attesa anche per Alex De Minaur : Scattano oggi a Milano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under 21 del circuito mondiale. Nonostante qualche assenza importante, vedi Tsitsipas e Shapovalov, la manifestazione presenta comunque un parterre di giocatori di ottimo livello. Questo l’elenco completo dei partecipanti: Alex De Minaur, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Casper Ruud, Miomir Kecmanovic, Mikael Ymer, Alejandro Davidovich ...

Jack Sock - numero 0. Dalle Finals alla fine in due anni : non ha più ranking ATP : Ieri si è chiuso il torneo di Bercy, e proprio grazie ai risultati (non suoi) a Parigi, Matteo Berrettini si è qualificato per le ATP Finals di Londra. Appena due anni fa Jack Sock vinceva Bercy ed entrava nella top 8 per andare ai Masters. Da oggi, Jack Sock ha 0 punti ATP, e non ha più un ranking. In pratica in questo momento per il tennis professionistico Jack Sock non esiste. L’ultima volta lo hanno avvistato su un campo a ...

ATP Finals 2019 : i qualificati ai raggi X. Il borsino e lo stato di forma : per Zverev difesa complicata - Djokovic e Federer i favoriti : Stanno per accendersi i riflettori sulle ATP Finals 2019, ancora una volta (e per la penultima) a Londra, il centro nevralgico del tennis mondiale. Per la prima volta gli otto partecipanti sono tutti europei, a testimonianza di come il Vecchio Continente abbia ormai una chiara centralità tennistica. Andiamo a scoprire le proiezioni relative ai protagonisti della rassegna londinese. RAFAEL NADAL La vera domanda che in molti si pongono è: ci sarà? ...

ATP Finals 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : 10 novembre: è questo il giorno in cui partirà l’edizione 2019 delle ATP Finals, un tempo conosciute semplicemente come “il Masters”, per la penultima volta a Londra prima del trasferimento a Torino. I migliori 8 della Race to London si sfidano nel torneo più particolare del panorama tennistico mondiale, che prevede due gironi da quattro, poi le semifinali e la finale. A giocarsi il titolo sono Rafael Nadal (Spagna), Novak ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : sarà Giulio Zeppieri la prima riserva del torneo principale : Finalissima combattuta e risolta in cinque set quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che ha visto vincitore la seconda testa di serie del tabellone cadetto, Giulio Zeppieri, il quale ha piegato la resistenza del numero 4, Enrico Dalla Valle, nella competizione che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve a ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : sarà Giulio Zeppieri la prima riserva del torneo principale : Finalissima combattuta e risolta in cinque set quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che ha visto vincitore la seconda testa di serie del tabellone cadetto, Giulio Zeppieri, il quale ha piegato la resistenza del numero 4, Enrico Dalla Valle, nella competizione che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve a ...

Next Gen ATP Finals 2019 – Sorteggiati i gironi : gli avversari di Jannick Sinner : Sorteggiati i gironi delle Next Gen Atp Finals 2019: l’azzurro Jannik Sinner inserito nel Gruppo B Sorteggiati quest’oggi, presso la Flagship Lavazza di Piazza San Fedele, i gironi delle prossime Next Gen Atp Finals 2019 che prenderanno il via martedì 5 novembre all’Allianz Cloud di Piazza Stuparich a Milano. Grande attesa per scoprire gli avversari del giovane talento italiano Jannik Sinner, sorteggiato nel Gruppo B con ...

Tennis - Nadal spaventa i suoi tifosi : lo spagnolo mette in dubbio la sua presenza alle ATP Finals : Lo spagnolo ha rivelato il problema accusato prima della semifinale di Parigi-Bercy che avrebbe dovuto disputare contro Shapovalov, rivelando come non si certa la sua presenza alle Finals Rafa Nadal continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria a Parigi-Bercy, lo spagnolo nemmeno quest’anno potrà competere per il successo, visto il forfait in semifinale che ha spalancato le porte dell’ultimo atto del Masters 1000 ...

Rafael Nadal infortunato : “E’ uno stiramento - farò di tutto per rientrare alle ATP Finals” : Un ritiro preventivo, a causa di un infortunio dell’ultimo secondo. Rafael Nadal è stato costretto a dare forfait in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Parigi Bercy. Sul cemento transalpino il maiorchino non si è potuto giocare l’accesso all’ultimo atto contro il canadese Denis Shapovalov, che ha sfruttato l’occasione e domani si giocherà il titolo contro Novak Djokovic. Ora l’obiettivo si sposta tutto verso ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : la finale sarà tra Giulio Zeppieri ed Enrico Dalla Valle : Seconda giornata fatta di match combattuti quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto confrontarsi nelle semifinali le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva in caso di forfait a tabellone sorteggiato o torneo in ...