Atletica | beccata con 50kg di ecstasy | condannata a 8 anni l’olandese Madiea Ghafoor

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Anche se siamo all’avvio della quinta conferenza mondiale della WADA – World Anti-Doping Agency, che si terrà a Katowice (Polonia) da oggi fino a giovedì 7 novembre, un altro caso-doping scuote il mondo dell’altetica. Dopo il 23enne saltatore in alto bielorusso Dzmitry Nabokau, che è stato trovato positivo al furosemide, ha fatto ben peggio la 27enne quattrocentista olandese, che ha preso parte alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nella 4×400, che è statadal tribunale di Kleve (Germania) a 8e 6 mesi di reclusione per possesso e traffico di droga. Una notizia che ha del clamoroso. Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, infatti, a fine giugno nel baule della sua auto a Elten, al confine con la Germania, erano stati rinvenuti circadi, 2 di metanfetamine (per un valore superiore ai 2 milioni di euro) e 11.950 euro in ...

