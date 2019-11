Atalanta-Manchester City | Gasperini in conferenza | “Solo due gli assenti Cercheremo di

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) “Sono tutti convocati tranne Zapata e Gosens. Per il resto la squadra sta bene. L’unico rammarico che possiamo avere è per la gara con lo Shakhtar persa nel finale. Per il resto finora è stata un’esperienza che ci ha aiutato ad affrontare meglio il campionato. Ora ci sono altre tre partite a cominciare da domani, speriamo e contiamo di fare meglio”. Sono le parole, nella consuetastampa della vigilia, del tecnico dell’Gian Piero. Domani, a San Siro, gli orobici ospitano il, attesi oltre 35mila tifosi. “E’ molto bello questo entusiasmo e questa partecipazione. Vorremmo dare una soddisfazione anche in termini di risultato, ci piacerebbe tanto”. “E’ una partita dura, giochiamo contro una squadra forte, ma noi anche aabbiamo fatto di tutto per non prendere gol, sempre ...

