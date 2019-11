Assosistema | bene Green New Deal ma serve piano di governance

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dal Newdi Roosevelt alNewpresentato in Legge di Bilancio.lo stanziamento di risorse economiche per progetti orientati alla sostenibilità ambientale. Quello cheora è un sistema diche orienti le imprese e i consumatori verso scelte di riuso e di riduzione dei rifiuti”. Così il presidente diConfindustria Marco Marchetti ha aperto oggi i lavori del convegno ‘Reuse, wash, no waste’ ad Ecomondo alla Fiera di Rimini.“Per questo motivo – ha proseguito Marchetti – la plastic tax per un settore come il nostro chiamato a garantire alti standard di qualità igienica risulta solo una tassa aggiuntiva per le imprese senza di fatto prevedere un materiale alternativo che garantisca gli stessi standard di sicurezza. Ad oggi, la plastic tax risulta doppiamente ...

