Ascolti tv USA lunedì 4 novembre | The Neighborhood tocca il record stagionale

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 5 novembre 2019)tv USAtv USA– Una serata sostanzialmente stabile quella del, conormai consolidati, ma che possono regalare piccole gioie come ildi Theche sfiora i 6 milioni con 0.9 di rating e possiamo agevolmente supporre che la serie vivrà almeno un altro anno. A seguire Bob’s Heart Abishola perde un decimo con 5,7 milioni e 0.7 di rating, in calo di uno 0.1 anche All Rise a 0.6 ma con 5,1 milioni e 5,7 milioni e 0.6 per Bull cheanche ilnegativo nel totale del pubblico. 9-1-1 e The Voice con 1.3 si contendono la palma di show più visto tra i 18-49 anni ma con rispettivamente 6 milioni per la serie Fox e 7,8 per le due ore di show NBC. Su Fox Prodigal Son è stabile a 3,2 milioni e 0.7 alle 21 mentre su NBC alle 22 Bluff City Law è stabile a 3,4 milioni e 0.5 di rating (ma ...

