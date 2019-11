Apple e Valve al lavoro su un headset per la Realtà Aumentata?

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019)parrebbero essere apparentemente due nomi che non avrebbero motivo di essere accostati. Certo, si tratta innegabilmente di due colossi dell'industria tecnologica, sebbene il primo sia orientato verso lo sviluppo di dispositivi quali smartphone, tablet e PC e il secondo sia uno dei punti di riferimento per quanto concerne il gaming su PC e inVirtuale. Di cose in comune quindi ne avrebbero al momento fin poche, ed è probabilmente per questo che un matrimonio tra di loro potrebbe risultare particolarmente interessante. Ed è un matrimonio che potrebbe celebrarsi a breve quello tra, viste le recenti indiscrezioni che vorrebbero le due compagnie alsinergicamente sullo sviluppo di un nuovovotato allalavorano sotto traccia Già nel 2017 la compagnia di Cupertino - mamma dei vari Mac, iPhone e iPad – ...

