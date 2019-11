Ancelotti era all’oscuro del ritiro Non ha potuto fare altro che rispondere “obbedisco”

CorSera : frattura scomposta tra De Laurentiis e Ancelotti. La squadra non sa da che parte stare : Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava parla di “frattura scomposta” tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Una divergenza apparsa palese nell’annuncio del ritiro da parte di De Laurentiis a cui ha risposto, dopo soli trenta minuti l’allenatore, dichiarandosi in disaccordo. Un episodio che racconta di una crepa, che si è aperta proprio nel mezzo di una crisi di risultati. Il tutto di fronte ad una squadra, ...

CorSport : anche Giuntoli era contrario al ritiro. Con Ancelotti preferiva una linea più morbida : Il Napoli è in ritiro e ci rimarrà fino a domenica. De Laurentiis ha parlato ieri di un ritiro costruttivo e non punitivo. Ancelotti, a distanza di soli trenta minuti, ha dichiarato di non essere d’accordo con la scelta. Corriere dello sport racconta la vigilia della decisione. Un weekend turbolento, trascorso dal presidente De Laurentiis in “interminabili colloqui telefonici con Ancelotti e con Giuntoli, portatori sani di una linea più ...

Mattino : Napoli in ritiro - De Laurentiis e Ancelotti decideranno prima dell’allenamento mattutino : Il Napoli potrebbe andare in ritiro questa sera in vista della gara di Champions contro il Salisburgo, ma, scrive il Mattino, il ritiro potrebbe anche essere prolungato oggi De Laurentiis e Ancelotti decideranno se dare il via a un maxi-ritiro fino alla gara di sabato con il Genoa, al di là di quello che sarà il risultato della partita con il Salisburgo della storica qualificazione agli ottavi di finale. La decisione sarebbe motivata dalla ...

Vittorio Feltri - la lettera a Carlo Ancelotti : "Sei un grande ma almeno tu smettila..." : Caro Ancelotti, perdoni se mi intrometto in una questione calcistica estranea alla mia professione di cronista generico. Non ho i titoli allo scopo di rimproverarla per il suo atteggiamento stravagante riferito alla ultima partita disputata al San Paolo di Napoli. Mi limito ad alcune osservazioni fr

Ancelotti davanti alla Corte Federale per discutere il ricorso sulla sua squalifica. Si attende la decisione : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti appena arrivato alla Corte d’Appello Federale dove, alle 11.30 discuterà, davanti al presidente Lorenzo Attolico, il ricorso presentato in relazione alla squalifica a seguito dell’espulsione dal campo in Napoli-Atalanta. L’allenatore spera di poter essere in campo oggi per la sfida contro la Roma, anche se, secondo il regolamento il ricorso su squalifiche automatiche come questa è ...

Alle 11 Ancelotti sarà davanti alla Corte Federale per discutere il ricorso della squalifica : Roma-Napoli comincia in anticipo oggi, perché già Alle 11 il Napoli sarà impegnato nella prima battaglia, quella per cercare di far eliminare la squalifica del suo Allenatore Carlo Ancelotti rimediata nella gara di mercoledì scorso contro l’Atalanta. Il Napoli, nella giornata di ieri, ha presentato ricorso alla Corte d’Appello Federale, e oggi la cosa di discuterà di fronte al presidente Lorenzo Attolico. L’Allenatore ha detto ...

Il Corsera : “Ancelotti e il sospetto che siamo tornati a Calciopoli” : Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, torna ovviamente sull’arbitraggio di Giacomelli (in realtà di Banti) in Napoli-Atalanta. Ricorda che in carriera Ancelotti era stato espulso tre volte. In un anno e mezzo di Napoli siamo già a due. Ma soprattutto affiorano strani pensieri in testa al tecnico emiliano. Ha vissuto, da spettatore, l’epoca di Calciopoli. Rientrato in Italia, fa fatica ad accettare anche il solo sospetto che tutto ...

Ancelotti : “l’errore è di Banti al var - ma finirà tutto a tarallucci e vino non chiederanno scusa” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ribadito anche ai microfoni di radio Kiss Kiss ha ribadito la sua contrarietà alle decisioni prese da Giacomelli in campo sul fallo subito da Llorente «La partita è stata ottima, giocando ad ottimi livelli con piglio, intensità e coraggio. La prestazione è stata ottima, abbiamo presi pali abbiamo fatto gol e poi è successo il fattaccio. Quello è un errore collettivo degli arbitri: la decisione ...

Napoli - Bargiggia demolisce Ancelotti : “Per questi risultati era meglio non si scomodasse. Per salvare la stagione ci vuole la semifinale di Champions” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset. Queste le parole di Bargiggia “Ancelotti ha vinto tanto, ha sempre presupposti importanti, ma deve vincere anche con la SPAL, non bisogna perdere con il Cagliari e pareggiare a Torino. Per fare un campionato del genere in Italia, non è il caso di scomodare Ancelotti. È stato preso per ...

Ancelotti incoraggia Malcuit : “Tornerai presto e più forte” : “Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio”. Carlo Ancelotti esprime così, sul Twitter, il suo incoraggiamento a Kevin Malcuit. Il difensore del Napoli dovrà restare fuori per qualche mese a causa della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro che si è procurato durante il match contro la Spal. Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più ...

Corsera : solo Ancelotti non si preoccupa : Una domenica da dimenticare e una classifica grigia come non lo era da 4 anni a questa parte, questo il riassunto del Corriere della Sera sulla situazione del Napoli. Il primo pareggio della Spal è un colpo al cuore di Ancelotti. Il Napoli sperava di compiere il salto di qualità, mettersi definitivamente alle spalle i malesseri dentro lo spogliatoio e sfruttare l’onda lunga della scintillante vittoria di Salisburgo per avvicinarsi a Juventus e ...

Ancelotti in conferenza : «Il rigore non c’era» : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, in conferenza dopo la gara con la Spal «Ho visto il fallo di mano, ma non è rigore. Le mani ci sono. La regola dice chiaramente che è rigore quando si apre la portata del corpo» Elmas? «Può giocare anche in quella posizione» L'articolo Ancelotti in conferenza: «Il rigore non c’era» sembra essere il primo su ilNapolista.

Venerato : “Bello l’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti - sa di ‘Guerra e pace” : Venerato sul migliore in campo: assolutamente Mertens. Ad un certo punto c’era bisogno di fisicità ed esperienza internazionale, così si spiega l’ingresso di Lorente Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il 2-3 con cui il Napoli ha battuto ieri il Salisburgo e per dar risalto all’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti, avvenuto in occasione del terzo e decisivo goal del Napoli realizzato ...