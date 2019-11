Alluvioni | il 4 novembre è una giornata nefasta per l’Italia E lo è anche per la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Il 42011 Genova visse una delle suepiù devastanti. Il Rio Fereggiano esondò in città, provocando 6 vittime. E sempre il 4, cadeva l’anniversario di una delle catastrofi alluvionali più severe del secolo scorso. Ai primi didel 1966 il maltempo colpì molte aree del paese, compresa Venezia sommersa dall’Aquagranda, ma fu l’alluvione di Firenze a scuotere il mondo. Vedere inondata da metri d’acqua una città d’arte, patrimonio universale, produsse un enorme impatto emotivo. L’alluvione di Firenze non arrivò del tutto inaspettata: era la 60esima in poco meno di 8 secoli. Nel 1845 Giuseppe Aiazzi aveva scritto – in Narrazioni istoriche delle più considerevoli inondazioni dell’Arno e notizie scientifiche sul medesimo – che “da tal prospetto si può con qualche probabilità inferire che ogni 24 anni accada una piena media; ogni 46 una ...

