Alessandria | uno dei tre pompieri morti era figlio di un vigile del fuoco | Antonio aveva

Alessandria - il procuratore Enrico Cieri : “Atto doloso e preordinato. L’ipotesi è che qualcuno abbia voluto far saltare in aria l’edificio” : Il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, ha effettuato un sopralluogo a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove nella notte una esplosione ha fatto crollare una cascina provocando la morte di tre vigili del fuoco. “Possiamo dire che si è trattato di un atto doloso, preordinato. qualcuno voleva far saltare in aria l’edificio”. Secondo alcune testimonianze, una prima esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte, ...