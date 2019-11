Alessandria | l’audio del carabiniere sotto le macerie | “Stiamo morendo tutti Manda

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) “qualcuno perché è esploso tutto,, son feriti, son feriti, siamoferiti.quanti.veloce”. È l’audio della telefonata, che ilRoberto Borlengo fa alla centrale operativa pochi istanti dopo l’esplosione della cascina in via San Francesco D’Assisi, a Quargneto, ad. “Riesci a stare al telefono?” gli chiede il collega mentre infondo si distinguono strazianti le urla e i lamenti dei feriti. “Ci provo – risponde il militare – sto male, io ve lo dico, stoqualcosa, non so cosa, sto malissimo“. “Roberto mi confermi che sei instrada a Ronco?”, lo incalza l’altro dalla sala operativa. “Eh sì, praticamente vedi la nostra macchina Pasquà?li– lo prega Roberto – siamo cotti Pasquà, siamocotti Pasquà. Digli di ...

fanpage : #Alessandria, l'audio dei vigili del fuoco: 'Volevano la strage, è un attentato' - eziomauro : Il vigile del fuoco. 'E' stato un attentato, bombole messe in modo da esplodere' - Radio1Rai : 'Riteniamo che sia un evento deliberatamente voluto'. L'ipotesi che l'incendio e l'esplosione della cascina di… -