Alessandria | il procuratore Enrico Cieri | “Atto doloso e preordinato L’ipotesi è che

(Di martedì 5 novembre 2019) Ildi, ha effettuato un sopralluogo a Quargnento, in provincia di, dove nella notte una esplosione ha fatto crollare una cascina provocando la morte di tre vigili del fuoco. “Possiamo dire che si è trattato di un atto. Qualcuno voleva far saltare in aria l’edificio”. Secondo alcune testimonianze, una prima esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte, seguita da una seconda, quella che ha causato il crollo della struttura e la morte dei vigili del fuoco. L'articolo, il: “Atto. L’ipotesi è che qualcuno abbia voluto far saltare in aria l’edificio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Tre Vigili del Fuoco sono morti per l'esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di #Alessandria. 'Temiam… - GianlucaVasto : Condoglianze ai familiari ed ai colleghi dei Vigili del Fuoco morti ad #Alessandria. Leggo che, secondo il procurat… - SkyTG24 : Esplosione di #Alessandria, il procuratore: 'Temiamo che sia dolosa'. Il video ?? -