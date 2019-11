Alessandria | esplode una cascina | morti due vigili del fuoco | un ferito

Esplode una cascina - morti due vigili del fuoco vicino ad Alessandria : E' di 2 vigili del fuoco morti il bilancio dell'esplosione in un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria, in seguito a una fuga di gas. Lo confermano al comando di polizia di Alessandria. Un terzo vigile del fuoco inizialmente dato per disperso è stato ritrovato vivo: è ferito ma non in pericolo di vita. L'esplosione sarebbe avvenuta intorno alle due del mattino nella porzione disabitata di una cascina.